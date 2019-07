PIASTRA EXPO. DE CHIRICO (FI): GARANTISTI SEMPRE. BATTIAMO SALA ALLE URNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2019 – La condanna a sei mesi comminata al sindaco, per i fatti risalenti all’epoca in cui era commissario straordinario di Expo2015, è una sentenza di primo grado e come tale va commentata. Rimangono due gradi di giudizio e fino alla sentenza definitiva, io, rimango garantista. Sempre, non solo quando fa comodo. Certo, se al suo posto ci fosse stato qualche esponente politico di centrodestra le reazioni dei colleghi di centrosinistra sarebbero state differenti, simili al fare manettaro e giustizialista dei colleghi del movimento pentastellato – garantisti a corrente alternata ad esempio quando si parla dell’amministrazione Raggi -. Noi il sindaco Sala preferiamo batterlo alle urne”. Così Alessandro De Chirico, Consigliere Comunale di Forza Italia Milano.

