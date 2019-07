PIAZZA OVIDIO. DE CHIRICO (FI): ENNESIMA VITTIMA SULL’ASFALTO. QUALE SICUREZZA STRADALE?

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2019 – Questa mattina si è verificato l’ennesimo incidente stradale in cui sull’asfalto è rimasto vittima Giuseppe Bellanca, apprezzato tenore della Scala. È il settimo decesso nel milanese nella settimana più nera da inizio anno. Alle famiglie va il mio cordoglio e, senza strumentalizzazioni politiche, è il caso di domandarsi che cosa si stia facendo di concreto a Milano per la sicurezza stradale. Mentre Granelli si preoccupa di realizzare decine di inutili piste ciclabili e nonostante a Milano sia molto forte il partito degli automobilisti, auspico che il tema della mobilità venga finalmente affrontato senza demagogia e ottusità, di certo non permettendo che le biciclette possano circolare contromano!

Redazione