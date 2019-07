RUGBY. ‘ALL BLACKS CLINIC’ MILANO PRIMA IN ITALIA PER IL CAMPUS GIOVANILE CON I CAMPIONI NEOZELANDESI

CAMBIAGHI: OCCASIONE PER FAR CRESCERE DISCIPLINA IN LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2019 – “L”All Blacks Clinic’ e’ un ottimo modo

per costruire un forte legame tra le comunita’ del rugby lombardo

e per supportare la crescita della disciplina nella nostra

regione. Sono orgogliosa che sia la Lombardia a ospitare per la

prima volta in Italia un evento sportivo di questa caratura”. A

dirlo e’ Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di

Regione Lombardia, durante la presentazione ieri della ‘All Blacks

Clinic’, organizzata dall’associazione sportiva Rugby Milano, in

programma dal 25 al 30 agosto al centro sportivo ‘Curioni’,

all’Idroscalo di Milano.

L’evento, riservato a 100 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, e’

impreziosito dalla presenza di due giocatori degli All Blacks,

Anthony Tuitavake e Norma Maxwell.

EVENTO STRAORDINARIO PER VALORE TECNICO ED EDUCATIVO – “E’ un

evento di straordinario valore tecnico ed educativo,

un’occasione da non perdere per 100 ragazzi – ha proseguito

l’assessore -. Una vera e propria ‘full immersion’ nella cultura

rugbistica, che ha fatto dei neozelandesi un riferimento e

un’icona non soltanto sportiva. Cio’ che davvero rende unici gli

All Blacks agli occhi del pubblico di tutto il mondo sono la

semplicita’ e la purezza dei loro valori, vissuti in modo

coerente sul campo di gioco: la lealta’, l’impegno nel mantenere

le promesse, lo spirito di squadra, la determinazione verso il

risultato e l’umilta’. E’ questa la vera forza degli All Blacks”.