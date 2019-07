Buccinasco. Anche la campionessa Alessia Berra parteciperà ai campionati di nuoto paralimpico a Busto

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, sono in corso fino al 7 luglio prossimi, a Busto Arsizio (VA), i 42° campionati assoluti estivi

di Nuoto paralimpico. La manifestazione, che ha visto la prima

edizione disputata nel 1977, accoglierà 176 atleti in

rappresentanza di 53 società sportive. “É una grande emozione

avere qui di fronte così tani importanti atleti – ha esordito

Martina Cambiaghi, assessore regionale ai Giovani e Sport, che

insieme al presidente Attilio Fontana ha partecipato oggi alla

presentazione in Regione Lombardia. “Gli allenamenti, le gare e

le conseguenti tante medaglie e riconoscimenti internazionali –

ha spiegato Martina Cambiaghi – sono frutto di un duro lavoro e

di un costante impegno quotidiano. A tutti voi che oggi siete

qui in rappresentanza della Federazione Nuoto Paralimpico voglio

fare i miei complimenti e augurarvi un grande in bocca al lupo

per le prove in programma nel prossimo fine settimana”.

“I giochi paralimpici – ha detto il presidente Fontana – hanno

sempre più rilevanza e importanza, e la cosa mi fa molto

piacere. Sono orgoglioso di aver contribuito a portare in Italia

le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026. A Losanna abbiamo

dimostrato di credere anche in questo tipo di sport e credo che

questo sforzo sia stato apprezzato dagli esponenti del Cio.”

“Sarà sicuramente una esperienza bellissima – ha aggiunto il

presidente, ricordando ancora il giorno dell’assegnazione a

cinque cerchi.

La gara di Busto Arsizio sarà anche l’ultima valevole per la

qualificazione ai prossimi campionati del Mondo, in programma a

Londra a settembre. “Dobbiamo dire grazie a tutti, – ha

osservato Fontana -, agli atleti e a chi si impegna con tanta

determinazione nell’ambiente, e dà la possibilità a questi

ragazzi e ragazze di dimostrare che sono atleti di serie A e

possono divertire il pubblico ed emozionarlo come tutti gli

altri”.

“In questi mesi – ha concluso Martina Cambiaghi – stiamo

lavorando per tradurre dalle parole ai fatti lo slogan di

Regione Lombardia ‘Sport per tutti’. L’esempio concreto è

sicuramente il progetto che abbiamo firmato nei mesi scorsi con

il Comitato Italiano Paralimpico che permette ai disabili di

praticare sport”.

“Poter ospitare questi Campionati per la quarta volta nella

nostra città è certamente un onore – ha commentato Manuela

Maffioli, assessore di Busto Arsizio, in rappresentanza

dell’Amministrazione comunale – ma è anche il riconoscimento del

grande investimento che Busto sta attuando, oltre che nello

sport, nella cultura dello sport, che consente alla pratica

sportiva di nobilitarsi, diventando veicolo di valori, in questo

caso dell’educazione all’inclusione. Vantiamo un grande impianto

natatorio, che ospita competizioni nazionali e internazionali,

ma questo evento ha un significato ulteriore, offrire a tutti la

percezione di una dimensione di straordinaria normalità”.

ALESSIA BERRA – SPORT PARALIMPICO OCCASIONE PER FAR VEDERE CHE

‘CE LA SI PUO’ FARE’ – Fra i presenti anche Alessia Berra che,

agli ultimi Europei di Dublino, ha conquistato un oro nei 100

farfalla, un argento nei 200 misti e 4 bronzi nei 50, 100 e 400

stile e 100 dorso classe S 12. “I campionati italiani assoluti –

ha detto – sono il trampolino di lancio per i mondiali di Londra

a settembre. Lo sport paralimpico è la punta di un iceberg, nel

senso che chi partecipa è un atleta vero. Non siamo ragazzi a

cui manca qualcosa”.

“Poi – ha aggiunto – ci sono tanti altri ragazzi che non hanno

la fortuna di partecipare a gare così importanti che, però,

attraverso lo sport paralimpico possono avere degli stimoli per

capire che ‘si può fare'”.

Tra le regioni con il più alto numero di atleti qualificati e

iscritti alle gare figurano la Lombardia, con 58 atleti, il

Veneto, con 22 atleti, e il Lazio, con 21.; le società più

rappresentate e che hanno qualificato più atleti sono la Pohla

varese, 19 atleti, la Ss Lazio Nuoto, 14 atleti, la PHB Bergamo,

10 atleti, e l’ASPEA Padova, con 10 atleti. Le gare si

svolgeranno in 4 sessioni, tra il pomeriggio di domani, venerdì

5 luglio e la domenica mattina del 7 luglio.