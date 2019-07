Bellinzago Lombardo. Famiglia picchia Carabinieri a una festa cittadina, arrestata

(mi-Lorenteggio.com) Bellinzago Lombardo, 7 luglio 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 23, in piazza Vittorio Emanuele, mentre era in corso una festa di paese organizzata dalla Pro Loco, si è reso necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinier,i con a bordo tre militari, per calmare una famiglia, padre, due figlie e genero, (tre di questi sono pregiudicati: una delle figlie per violenza e resistenza fatte all’ospedale di Melzo, il padre per stalking nei confronti dei condomini e il genero per reati inerenti gli stupefacenti), che, continuavano a molestare i presenti. All’arrivo dei Carabinieri, la situazione in un primo momento si è calmata, ma, improvvisamente è degenerata e i quattro hanno aggredito i militari picchiandoli. I due uomini hanno picchiato i due carabinieri, colpendoli con pugni, mentre le due figlie hanno picchiato una carabiniera, colpendola anche alla testa e facendole perdere sangue. Fermati sono stati portati in caserma dove sono in attesa del processo per direttissima.

V. A.