Limone sul Garda. Recuperato il corpo del sub che ha tentato record di immersione

(mi-lorenteggio.com) Limone sul Garda, 7 luglio 2019 – I Vigili del fuoco di Salò insieme ai sommozzatori di Trento, alla Guardia Costiera e Volontari del Garda, sono rimasti impegnati con sonar e robot fino alla serata di ieri per recuperare il corpo di un sub polacco di 41 anni, Sebastian Marczewski, deceduto dopoché ha tentato di battere il record mondiale di immersione profonda. L’obiettivo dell’atleta era quello di battere il record dei 333 metri, ma, una volta entrato in acqua non è più riemerso.

V. A.