Mantova. Rave party a Serravalle a Po, partecipanti identificati e denunciati

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 7 luglio 2019 – Stanotte, in una delle golene del Po a Serravalle a Po, centinaia di giovani provenienti in gran parte da nord Italia si sono ritrovati per un rave party. Ad attenderli non solo la musica, ma, anche i Carabinieri di Mantova, insieme alla Polizia e alla Guardia di Finanza, che, evitando incidenti e scontri, hanno identificato tutti i partecipanti ai quali verrà notificata l’inottemperanza agli ordini dati dall’autorità, invasione dì terreno o di edifici e svolgimento non autorizzato di spettacolo. Inoltre, sarà anche inoltrata alla Questura la richiesta di divieto di ritorno nella provincia di Mantova per tre anni.

V. A.