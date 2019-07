A Omegna, sul Lago d’Orta, attesa per gli “Omegna Blue Streetgames: ospite Roberto Vecchioni

(mi-lorenteggio.com) Omegna, 8 luglio 2019 – Il secondo weekend di luglio si preannuncia ricco di emozioni, sport e grandi artisti a Omegna, che nel 2019 è “Città Europea dello Sport”. La quarta edizione di Omegna Blue Streetgames, dopo il successo crescente degli anni passati, regalerà tre giorni ricchi di appuntamenti, dal 12 al 14 luglio, con tre imprescindibili ingredienti: la solidarietà in primis, dato che Omegna Blue Streetgames rivolge da sempre la sua attenzione e parte degli incassi della manifestazione a importanti finalità benefiche; lo sport, grazie a una miriade di tornei proposti (già sold out i tornei di calcio e beach volley) nelle piazze del centro cittadino affacciato sul Lago d’Orta, proprio nell’anno in cui a sventolare sul centro lacustre è la bandiera della “Città Europea dello Sport”; la musica, il fil rouge delle tre serate, con spettacoli di alto livello in grado di richiamare migliaia di spettatori (super ospite dell’edizione 2019 sarà Roberto Vecchioni) ospitati sul palco di Piazza XXIV Aprile. L’edizione 2019 è organizzata da ABLO (Associazione Banda Larga Omegnese) in collaborazione con Streetgames Novara, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Omegna e di numerosi sponsor. Insieme allo sport, anche la solidarietà sarà come sempre protagonista agli OBSG 2019: prosegue infatti la collaborazione con ADMO, cui si aggiunge quella con “CreVi”, marchio nato per sostenere le attività a favore dei bimbi autistici (Vittoria, bimba autistica e artista da cui prende il nome CreVi, è stata la creatrice dell’immagine delle t-shirt ufficiali di Omegna Blue Streetgames). Omegna Blue Streetgames potrà contare su un prestigioso parterre di ospiti musicali di fama internazionale (nelle passate edizioni si sono alternati sul palco di Omegna Joe Bastianich, Enrico Ruggeri, Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, i Musici di Guccini e molti altri). Ecco il programma artistico del 2019: Venerdì 12 luglio a inaugurare l’imperdibile serie di concerti live gratuiti di Omegna Blue Streetgames sarà il pianista rock Matthew Lee, che sul Lago d’Orta farà tappa con la lunga tournée internazionale del suo “Rock’n’Roll Sun Tour 2019”. Nei suoi concerti tecnica ed anima si fondono perfettamente, creando un inconsueto mix di emozioni tra voce e pianoforte. Sabato 13 luglio una vera e propria scarica di energia, una trascinante serata con gli “Uncle Bard & The Dirty Bastards”, la prima e più amata band di Irish folk-rock italiana (famosa oggi in tutto il mondo) che renderà esplosiva la seconda serata di Omegna Blue Streetgames. Un live che sarà un incontro inusuale tra chitarre elettriche e strumenti della musica popolare irlandese. Domenica 14 luglio il gran finale con il poliedrico Roberto Vecchioni: professore, scrittore, cantautore, è una delle figure più amate e seguite della musica italiana di oggi e di ieri. Per la serata finale il sipario di Omegna si alzerà dunque un emozionante concerto, tappa del suo “Infinito Tour”, la cui costola teatrale si è conclusa a maggio con una serie interminabile di sold out. Omegna Blue Streetgames rappresenta molto di più di un grande evento estivo, è in realtà un vero e proprio percorso di condivisione, tra volontari, enti, associazioni e semplici cittadini: è così che negli anni si è formata la squadra che ogni estate, ormai da 4 anni, trasforma Omegna in una città di sport e sano divertimento. Per informazioni e aggiornamenti www.associazioneablo.it/obsg19 e www.facebook.com/associazioneablo

