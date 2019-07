AbbiateArte 2019 La mostra, con le opere dei giovani artisti abbiatensi e della provincia di Milano, sarà visitabile fino al 28 luglio

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 luglio 2019 – Venerdì 5 luglio è stata inaugurata “AbbiateArte”, una nuova mostra artistica ad Abbiategrasso, organizzata dalla Consulta Giovani. L’esposizione sarà aperta tutti i fine settimana di luglio, dal venerdì alla domenica. Un luogo d’incontro tra i giovani artisti del territorio e un’occasione di esporre le loro opere nei sotterranei del Castello: sono presenti in queste prima edizioni 50 opere esatte, tra le quali vi è una gran varietà di dipinti e tecniche diverse, oltre che esempi di arte digitale.

L’età media degli artisti è di 23 anni: il più giovane ne ha solo 17, mentre il più maturo ne ha 28. A causa dell’alto numero di domande presentate al bando, è stata una necessaria una selezione da parte della Consulta Giovani, supportata dagli esperti esterni Emanuele Grittini e Luisa Maderna, i quali – grazie alla loro preparazione artistica – hanno fatto la differenza, assicurando un giudizio, oltre che percettivo, anche tecnico in merito alla mole di immagini analizzate.

Di seguito i nomi dei candidati selezionati (in ordine di presentazione dell’adesione):

– Stefano Borella

– Alice Monti

– Silvia Giulia Carani

– Maria Noemi Di Lauro

– Arianna Inglesi

– Gaia Torti

– Michela Gibillini

– Marco Pozzato

– Giada Nardella

– Teodora Brivio

– Gabriele Bozzetti

– Simone Gallo

Oltre alle classiche opere la mostra ospiterà anche due installazioni audiovisive. In dettaglio, sabato 6 luglio è stata presentata “De chaque cote”, composizione musicale d’avanguardia di Vittorio Piredda Virgilio, un inedito che è diventato protagonista della prima installazione in programma, attiva fino a domenica 7. In occasione dell’allunaggio avvenuto nel 1969, sabato 20 e domenica 21 luglio verrà aperta l’installazione “Nuove Frontiere” a 50 anni esatti da questa grande conquista umana.

Quella delle installazioni è una nuova, giovane forma d’arte, in costante evoluzione, che sta prendendo piede nelle mostre e nei musei di tutto il mondo. Esempi di tale novità sono stati presenti a “Palazzo Reale” e alla “Fabbrica a vapore” di Milano. Questa prima edizione vuole ospitare, per quanto possibile, quanto di meglio e vario gli under 30 del territorio hanno da offrire. La mostra si concluderà domenica 28 luglio alle ore 19.

DATE E ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA:

Ven 12 – Sab 13 luglio h 16.00 – 22.30

Dom 14 luglio h 16.00 – 19

Ven 19 – Sab 20 luglio h 16.00 – 22.30

Dom 21 luglio h 16.00 – 19

Ven 26 – Sab 27 luglio h 16.00 – 22.30

Dom 28 luglio h 16.00 – 19

Installazioni (Sala C)

Nuove Frontiere

Sab 20 luglio h 16.00 – 22.30

Dom 21 luglio h16.00 – 19

