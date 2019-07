Bareggio. Messo in sicurezza il tratto di fronte al cimitero

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 8 luglio 2019. Un guard-rail per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Cascina Mezzana e via Vercelli, di fronte al cimitero, dove c’è il Fontanile Barona. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha dato seguito alla richiesta del capogruppo della Lega Giuseppe Sisti. “Potrebbe sembrare un intervento di poco conto ma così non è – ha spiegato Sisti – Quel punto era pericoloso: ci sono tubi del gas metano e, se un’auto fosse finita fuori strada, sarebbe potuto succedere un disastro. Erano almeno vent’anni, anche da semplice cittadino prima di entrare in Consiglio comunale, che chiedevo ai sindaci che si sono succeduti di intervenire, ma per un motivo o per l’altro nessuno l’ha mai fatto. Un plauso al sindaco Colombo e alla sua Giunta, che si confermano sempre più una Amministrazione del fare: lo si vede anche da questi dettagli che denotano attenzione per la sicurezza stradale e dei cittadini”.

V.A.