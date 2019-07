BUD BUNNY TORNA AL MILANO LATIN FESTIVAL

(mi-lorenteggio.com) Assago, 8 luglio 2019 – Dopo il grande successo dell’anno scorso, il 10 luglio torna Bad Bunny, “El Conejo Malo”, il Re della Trap Latina, che dopo aver pubblicato il suo primo album in studio “X100pre”

(acronimo di por siempre) alla fine del 2018, si esibirà sul palco del Milano Latin Festival con il suo “X100pre Tour”

“Spero di vedere tutti i miei fan italiani al mio concerto del 10 luglio al Milano Latin Festival, dove ritornerò per il secondo anno consecutivo. L’emozione che mi ha trasmesso il pubblico l’anno scorso è stata così forte che dovevo riprovarla!” Così Bad Bunny scriveva lo scorso 6 luglio sul proprio profilo Facebook ufficiale, in un post seguito da una pioggia di commenti entusiasti da parte di persone provenienti dai più svariati Paesi, che formano una fan base che, solo sul social di Zuckerberg, conta quasi 3 milioni e mezzo di seguaci.

Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, conosciuto anche come El Conejo Malo è nato a San Juan (Porto Rico) il 10 marzo del 1994. Il Re della Trap Latina, vincitore del premio Artista Rivelazione dell’anno ai Premio Juventud 2017, noto per i suoi look eccentrici, porterà sul palco del Milano Latin Festival tutti i successi che lo hanno reso in breve tempo uno degli artisti più importanti della Musica Urbana a livello mondiale.

La carriera di Bad Bunny inizia con la pubblicazione del brano “Diles”. Dopo aver pubblicato “Diles” nel 2016, in meno di un anno ha firmato con la Hear This Music, l’etichetta di DJ Luian e Mambo Kingz. Successivamente ha lanciato il remix ufficiale del brano “Diles” con Ñengo Flow, Ozuna, Arcangel e Farruko. In breve tempo ha raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e la certificazione Disco D’Oro in Spagna. Con più di 21 milioni di stream su Spotify è nella TOP 50 degli artisti più ascoltati a livello globale sulla piattaforma digitale. L’artista portoricano, pur essendo un artista emergente, con il brano “Tu no vive así” è entrato per la prima volta nella classifica di Billboard. Successivamente, ha collaborato con i più importanti artisti internazionali della musica latina come Maluma, Becky G, Prince Royce, Omega, Nacho, Daddy Yankee, Farruko, Enrique Iglesias e J Balvin, in collaborazione con il quale il 28 giugno scorso ha lanciato l’album “Oasis”, che contiene otto brani, incluso il loro primo singolo “Qué Pretendes”. «Ci stiamo lavorando da tanto tempo e finalmente abbiamo trovato il suo momento. Lavorare con J Balvin è stata indubbiamente un’esperienza senza precedenti» – ha dichiarato Bad Bunny in una nota stampa riportata da Billboard – «L’ho sempre ammirato e rispettato molto e abbiamo passato dei momenti bellissimi durante tutto questo processo»; Balvin ha aggiunto: «Sono orgoglioso di dire che AMO Bad Bunny; sembriamo sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Gli piace ciò che mi piace. Sta anche celebrando alla grande la nostra cultura, pur rimanendo molto umile. Lavorare di nuovo con Benito è stata una gioia musicale. Sono felice di non chiamarlo solo mio fratello, ma ora un partner in un album».

SPECIAL OPENING

Il trapper argentino Khea, noto per la sua hit virale “Loca”, live sul palco del Milano Latin Festival in apertura del concerto di Bad Bunny!

Mamacita travolge il pubblico con i ritmi Reggaeton, Hip-Hop & Trap e R’n’B dentro e fuori la consolle

Info & biglietti – Promo PRIMA FILA 60€ (posto unico in piedi davanti al palco); Promo PISTA 50€ (posto unico in piedi); TAVOLO: 4 ingressi con posti a sedere (consumazione non inclusa). La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto; se disponibili, biglietti in cassa dalle 18.30 solo il giorno del concerto. MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati.

Apertura Festival ore 18.30. Inizio Concerto ore 21.30