LIZZO. Il 10 Luglio al Circolo Magnolia per la sua unica data italiana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 luglio 2019 – La cantante texana che ha stregato il pubblico di Coachella e ha monopolizzato le radio con il singolo “Juice” salirà sul palco del Circolo Magnolia per quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate live milanese.

Se esiste un personaggio del momento nella scena globale musicale, quello è Lizzo. Con il susseguirsi di critiche entusiastiche e la rapida crescita della sua fan base, il 2018 ha rappresentato un punto di svolta per la cantante nata a Houston e cresciuta a Detroit. Una serie di singoli ha iniziato a prendere massima velocità per culminare con “Boys”, che ha spopolato tanto da esser inserita nella lista delle “10 migliori canzoni del 2018” del Time. E’ inoltre apparsa sulle copertine di Vogue e Galore, oltre ad avere articoli a lei dedicati su Rolling Stone, The New York Times e Glamour. A tutto questo si sono aggiunte le sue straordinarie performance live al Lollapalooza, al Moma PS1 Warm Up e alla New York Fashion Week.

Unendo un’autostima senza limiti, una voce in grado di provocare terremoti, una personalità colorata e un innegabile star power, Lizzo balza alla luce dei riflettori e s’impone con insolenza, senso dell’umorismo e anima. Abbracciando la sua estensione vocale come mai aveva fatto prima e celebrando se stessa al massimo, Lizzo dice quello che pensa senza censurare nulla e consegna un invidiabile livello di onestà e della pura e infuocata passione. Nel fare ciò si accinge a raggiungere il culmine di un’esplosione personale e creativa in questo 2019, grazie al nuovo album “Cuz I Love You”, uscito per la Nice Life Recording Company e per l’Atlantic Records il 19 Aprile.

Mercoledì 10 Luglio, Circolo Magnolia

Biglietti in prevendita nei circuiti Ticketone

Prezzo del biglietto: € 22,00 più diritti di prevendita

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/459203094819699/

Redazione