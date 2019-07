Bilancio di Sostenibilità 2018 di FNM

Rinnovamento flotta, efficientamento energetico, mobilità integrata e welfare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 luglio 2019 – Il Gruppo FNM presenta il Bilancio di Sostenibilità 2018, il documento che rendiconta le iniziative e i risultati raggiunti in ambito economico, sociale e ambientale, approvato dal Consiglio di Amministrazione insieme al Bilancio Consolidato 2018, in adempimento all’obbligo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie previsto dal Decreto Legislativo 254/2016. Il Gruppo FNM rendiconta le informazioni non finanziarie fin dal 2014 con 4 anni di anticipo rispetto agli obblighi di legge ed è stato uno dei primi gruppi nel settore trasporti a dotarsi di un Piano di Sostenibilità nel 2017. La quarta edizione del “Integrated Governance Index (IGI 2019)”, l’indice che misura l’integrazione della sostenibilità nei modelli di governo aziendali tra le aziende quotate e le principali aziende non quotate, pone il Gruppo FNM al 35°posto per risultati e obiettivi raggiunti in Italia e prima tra le società non comprese nell’indice Ftse100.

All’evento di presentazione, che si è tenuto oggi alla Triennale di Milano, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il vicepresidente di FNM Gianantonio Arnoldi, l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il presidente della Triennale Stefano Boeri.

“La sostenibilità – dichiara il presidente di FNM Andrea Gibelli – non è un costo accessorio, ma un investimento in un processo che permea ogni aspetto delle nostre attività e che spinge all’innovazione e al miglioramento della nostra offerta, proponendo un modello di mobilità integrata, intermodale, condivisa, collettiva e ovviamente dal ridotto impatto ambientale. Il Bilancio di Sostenibilità 2018 fotografa lo sforzo compiuto da tutto il Gruppo per coniugare sviluppo e rispetto dell’ambiente, creando vantaggi per la società, per il sistema delle comunità e delle istituzioni”.

RINNOVAMENTO DELLA FLOTTA – Grazie alla firma degli accordi quadro e dei contratti applicativi con Hitachi Rail Italy Spa – per la fornitura dei treni ad Alta capacità (settembre) – e con Stadler – per la fornitura dei treni diesel elettrici (novembre) – è stato dato avvio al rinnovamento della flotta a servizio del trasporto ferroviario in Lombardia con la consegna dei primi treni nel 2020. I nuovi treni ad Alta capacità sono dotati di pedana mobile per compensare la distanza tra porta e banchina, garantiscono una riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica, offrono recupero di energia elettrica in frenatura, utilizzano materiali innovativi con elevati tassi di riutilizzo (96%) e biodegradabilità (95%). Stesso discorso per i nuovi treni diesel-elettrici: consumo di carburante ridotto del 30%, minori emissioni di CO2 (-12.400 t/anno come 8.600 auto), grande comfort per i passeggeri con riduzione del rumore e delle vibrazioni, elevato ricorso a materiali riciclabili (indice di riutilizzo pari al 93%).

ACCESSIBILITÀ DELLE STAZIONI – Nel corso del 2018 sono stati completati i lavori alla stazione di Paderno Dugnano, ora completamente accessibile alle persone a mobilità ridotta. Altre 7 stazioni sono state interessate da lavori di innalzamento delle banchine. Sono stati eliminati 2 passaggi a livello (Pisogne e Venegono). FERROVIENORD ha inoltre investito 250.000 euro per la riparazione di 500 atti vandalici. Per favorire il dialogo con l’utenza e migliorare il servizio, FERROVIENORD ha aperto a ottobre 2018 “FERROVIENORD ti ascolta”, un servizio dedicato a ricevere e gestire le segnalazioni e i suggerimenti relativi alle strutture gestite dall’azienda: ogni utente che accede al canale ottiene una risposta.

EFFICENTAMENTO ENERGETICO – È stato approvato il progetto di efficientamento energetico che prevede la sostituzione del 100% di tutti gli impianti di illuminazione con lampade a led negli uffici di Cadorna e nelle stazioni di Milano Nord Cadorna e di Milano Bovisa con una riduzione dei consumi prevista di oltre 500 mila kWh/anno. Per quanto riguarda i consumi energetici, lo stabile di Cadorna ha ridotto del 2,6% l’uso di energia elettrica ed i consumi di gasolio per il riscaldamento di impianti e di uffici sono diminuiti del 19,5%. L’utilizzo di bus più ecologici nella flotta di FNM Autoservizi ha permesso inoltre di ridurre del 26% le emissioni di particolato e del 17% di ossidi di azoto.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E INTEGRATA – E-Vai, il car sharing ecologico di FNM, ha rinnovato la propria flotta acquistando 22 nuove auto elettriche di nuova generazione e predisponendo l’arrivo di altre 100 nel 2019. L’azienda ha avviato in 3 comuni lombardi (Maccagno con Pino e Veddasca, Tradate e Trezzano sul Naviglio) il servizio Public che prevede la condivisione di auto green tra Amministrazione comunale e cittadinanza. Grazie all’uso di vetture elettriche, nel 2018 è stata evitata l’emissione di 130t di CO2. Per favorire l’intermodalità e il raggiungimento delle stazioni grazie alla mobilità dolce e non inquinante, sono state inaugurate 4 nuove velostazioni (Vanzaghello-Magnago, Cesate, Grandate Breccia e Rovato Borgo): parcheggi coperti, custoditi e videosorvegliati accessibili gratuitamente tramite badge che favoriscono l’utilizzo della bicicletta per raggiungere la stazione.

SMART WORKING E SVILUPPO DEL PERSONALE – FNM ha lanciato nel 2018 il primo programma di “lavoro agile” aziendale, un’importante misura di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La sperimentazione, avviata a settembre 2018 e conclusa ad aprile 2019, ha interessato 49 dipendenti (25 donne e 24 uomini) che, sulla base di precisi obiettivi, hanno lavorato da un luogo diverso dell’ufficio fino a un massimo di un giorno a settimana. La sperimentazione è servita a raccogliere dati in vista della messa a regime della nuova organizzazione e della sua estensione. Per lo sviluppo e la formazione del personale il Gruppo ha erogato oltre 44.361 ore di formazione. 230 le nuove assunzioni nel 2018. Il 94% del personale ha un contratto a tempo indeterminato.

FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più importante investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L’azionista di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario. FNM S.p.A. svolge funzioni di direzione e coordinamento strategico-operativo per tutte le società controllate. Opera nell’ambito del trasporto pubblico locale su ferro attraverso FERROVIENORD (controllata al 100%), NORD_ING (FNM 20%, FERROVIENORD 80%) e Trenord (50%); nel trasporto pubblico su gomma attraverso FNM Autoservizi (100%), Omnibus Partecipazioni (50%), ATV (50%) e La Linea (51%); nel trasporto merci su ferro con DB Cargo Italia (40%), FuoriMuro (49%), Locoitalia (51%) e Malpensa Intermodale (100%); nella mobilità sostenibile con il car sharing elettrico E-Vai (100%); nell’ICT con NordCom (58%); nel settore energia con Nord Energia (60%).

Redazione