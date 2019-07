BIMBI IN UFFICIO. DOMANI PALAZZO MARINO APRE LE PORTE AI FIGLI DEI DIPENDENTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2019 – Mercoledì 10 luglio, alle ore 11, saranno il Sindaco Giuseppe Sala con il Presidente del Consiglio Comunale, Lamberto Bertolè e l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Risorse Umane Cristina Tajani ad accogliere a Palazzo Marino i figli dei dipendenti per una insolita seduta di consiglio che illustrerà il funzionamento della macchina comunale in occasione della giornata “Bimbi in Ufficio” 2019.

Oltre alla “Casa dei milanesi” apriranno i propri spazi anche alcune aziende partecipate (ATM, A2A, SEA, Milano Sport e Milano Ristorazione) che proporranno un ricco programma di iniziative, visite guidate e laboratori appositamente ideati per facilitare, in maniera ludica e creativa, la comprensione delle attività lavorative e le funzioni che quotidianamente svolgono mamma o papà in occasione della giornata “Bimbi in Ufficio”.

Correlati