Bollate. Al via i lavori di ristrutturazione della scuola media di via Brianza a Cassina Nuova

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 9 luglio 2019 – Dopo decenni di degrado, sono partiti in questi giorni i lavori di ristrutturazione della scuola media di via Brianza a Cassina Nuova. Sarà investito 1 milione di euro per il rifacimento di tetto, cappotto e serramenti. Si tratta di un grande successo, obiettivo del programma elettorale, che questa Amministrazione ha voluto fortemente per dare un volto nuovo a quello che può essere considerato l’edificio scolastico bollatese con maggiori problemi.

“Le ultime Giunte – spiega il Vice sindaco Alberto Grassi – hanno sempre raccolto i giusti reclami dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e dei genitori che chiedevano una struttura più dignitosa, senza però riuscire a dare una risposta definitiva. Finalmente con questa Amministrazione abbiamo messo mano in modo massiccio all’edificio, con una ristrutturazione da ben 1 milione di euro che darà un volto nuovo all’istituto”.

Sindaco e vicesindaco si dicono molto soddisfatti per aver trovato i finanziamenti (legati all’operazione urbanistica dell’area dismessa ex Timavo di via Repubblica) e di aver lavorato celermente per trovare il miglior progetto possibile e approfittare così della chiusura estiva per l’avvio dei lavori.

Durante i cantieri verranno completamente rifatti il tetto, il cappotto e i serramenti oltre a diverse opere minori, per rendere l’involucro esterno come nuovo. Ultimati i lavori, il colore esterno della scuola sarà scelto direttamente dal dirigente scolastico e dagli insegnanti.

