Buccinasco. Al via i cantieri per la riqualificazione di oltre venti vie cittadine

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 luglio 2019 – Un’estate di lavori e asfalti a Buccinasco. Da lunedì 15 luglio saranno aperti i cantieri per la riqualificazione di oltre venti vie cittadine, tra asfaltature di strade e marciapiedi, parcheggi, dossi. Interventi importanti per cui l’Amministrazione comunale ha investito circa 2 milioni di euro.

“Dopo l’asfaltatura di via Meucci e via della Resistenza – spiega il vice sindaco David Arboit – ora completa anche della segnaletica, proseguiamo con gli interventi programmati, iniziando lunedì prossimo i lavori assegnati con tre diversi appalti. Tra gli interventi, anche gli asfalti di strada e piste ciclabili di via Di Vittorio che concluderanno il cantiere”.

“Proseguiamo con la riqualificazione del territorio – spiega il sindaco Rino Pruiti – confermando il programma dei lavori e l’investimento ingente dell’Amministrazione comunale. Un intervento massiccio, mai realizzato prima. Oltre ad asfalti di strade e marciapiedi andiamo a riqualificare e realizzare attraversamenti pedonali sopraelevati, per rendere più sicuri gli spostamenti a piedi dei nostri cittadini. Ci scusiamo fin da ora per i disagi alla circolazione durante i lavori, mi raccomando fate attenzione alle indicazioni in loco (divieti di sosta in particolare)”.

Gli interventi nel dettaglio:

• Via Scarlatti: realizzazione dosso e rifacimento pista ciclabile lungo l’intera via; • Via del Commercio: ripristini vari; • Via Lario sede stradale (parcheggi esclusi) tratto da via Roma/Vittorio Emanuele a via Laghetto • Via Trieste (tratto di semi sede stradale) • Aree ingresso parcheggi via Garibaldi civici 13/15

• Via dei Lavoratori (compresi parcheggi) • Rotatoria S. Biagio;

• Via Emilia (tratto tra Via Duse e Via Galli) • Viale Lombardia; • Via Palermo (marciapiedi) • Via F.lli Cervi • Parcheggi via dei Gelsi; • Via degli Alpini (marciapiedi) • Via Friuli • Via Paganini (asfalti e marciapiedi) • dosso via Garibaldi civico n. 2 (attraversamento pista ciclabile) • Via Valdossola • Dosso Via Lario • Dosso Via Emilia (zona Carrefour) • Dosso Via Emilia (incrocio Via Resistenza)

• Via Di Vittorio (strada e piste ciclabili) • Via Piemonte

Redazione