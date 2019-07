Camicie Uomo no Stiro: cosa sono e perché sceglierle

Milano, 9 luglio 2019 – Le camicie che non necessitano di essere stirate vengono vendute ormai da tanti anni, ma sebbene alla resa dei conti risultano essere molto più pratiche delle camicie tradizionali, c’è voluto un bel po’ di tempo prima che affollassero gli armadi degli uomini.

Il motivo principale è dovuto al fatto che all’inizio della loro avventura nella moda maschile, per realizzarle venivano usate sostanze chimiche mediante un trattamento a base di formaldeide.

Un elemento capace di unire, nella fase di lavorazione, le fibre di tessuto rendendo la camicia maggiormente rigida e in grado quindi di tenere più a lungo la piega, ma che rendeva la camicia non molto traspirante.

Oggi non è più così perché la tecnologia attuale permette di confezionare camicie di questa tipologia leggere, morbide e confortevoli, anche in cotone ipoallergenico di ottima qualità.

Inoltre quello che caratterizza le camicie che non si stirano, è la possibilità di lavarle in lavatrice senza che si stropiccino e quindi subito pronte da indossare una volta asciugate.

Che cos’è la camicia no stiro: genesi ed escalation

La camicia che non si stira viene ideata nei primi anni ’50. Il loro papà e primo a metterle in vendita fu Brook Brothers, uno dei più noti brand di moda uomo made in USA, che, in tandem con la fabbrica chimica DuPont diede vita alle primissime camicie confezionate in cotone e dacron, una fibra sintetica di polietilene tereftalato.

Tuttavia la piena diffusione sul mercato comincerà ad avvenire solo un ventennio più tardi, negli anni ’70. Lo scopo delle camicie che non si stirano è piuttosto chiaro: fornire agli uomini un capo estremamente pratico da indossare senza rinunciare allo stile e ideale in particolare per chi viaggia molto, ad esempio per lavoro, ed ha poco tempo a disposizione.

Lo speciale finissaggio col quale queste camicie vengono trattate consiste nel sottoporre il tessuto ad una temperatura molto alta; così facendo la piega si mantiene anche dopo il lavaggio in lavatrice.

Inoltre la camicia diviene molto resistente, si asciuga rapidamente e non si restringe neanche dopo diversi lavaggi: il tessuto no stiro assorbe infatti una minore quantità di acqua rispetto ad uno tradizionale.

Pur essendo in stragrande maggioranza realizzate interamente in cotone, le camicie che non si stirano possono contenere in minima parte fibre sintetiche che le rendono più elastiche e indeformabili.

Alcuni marchi, invece, non adoperano specifici metodi di fabbricazione ma provvedono solamente a spruzzare sulla camicia leggeri solventi che la rendono rigida e anti-piega.

Esistono anche linee di camicie realizzate con una fibra di cotone di una certa lunghezza, assai pregiata, capace di formare una texture stretch ultra confortevole, di non stropicciarsi facilmente, resistente all’usura del tempo e non senza l’aggiunta di alcuna sostanza chimica.

Per avere delle camicie impeccabili ed ottenere ottimi risultati di resa basta seguire alcune semplicissime regole: per lavarle leggere le indicazioni riportate sull’etichetta; dopodiché prima di metterle in lavatrice abbottonare tutti i bottoni e rovesciare colletto e maniche verso l’interno onde evitare che si sciupino sbattendo contro il cestello.

La temperatura perfetta per il lavaggio è di 30/40° ed è meglio non usare la centrifuga, l’asciugatrice e l’ammorbidente. La camicia va poi stesa ad asciugare avendo cura di tirare bene sia il davanti sia il dietro in modo che non si formino le pieghe.

Tutti i vantaggi delle camicie che non si stirano

Le camicie che non si devono per forza stirare rappresentano indubbiamente un grande vantaggio per gli uomini (ed anche per le loro signore…).

Se di buona qualità sono perfette per chi cerca di un look formale e raffinato, specialmente poi in estate quando si ha maggiore necessità di cambiarle tutti i giorni.

Inoltre, le camicie rappresentano da sempre il capo d’abbigliamento numero uno degli uomini, abbinabili a qualsiasi outfit, elegante ma anche casual e sportivo.

Quindi aggiungere al fascino evergreen della camicia, la possibilità di non aver bisogno di essere stirata (dati i molti angoli e bordi ai quali prestare attenzione, compito piuttosto complicato e faticoso, soprattutto per chi non ha molta esperienza), e senz’altro il punto più importante a suo favore.

E poi una camicia di questa fattura la si può tranquillamente riporre in valigia senza rischio che sgualcisca; per questo ad amarle sono in particolar modo gli uomini che sono spesso in viaggio.

La scelta di un uomo

Gli uomini apprezzano le camicie che non necessitano di essere stirate perché anche indossate per molte ore al giorno, non fanno, è il caso di dire, una piega. E poi scegliere questo tipo di camicie significa risparmiare tempo ed anche denaro.

Il loro prezzo è infatti in genere minore di una camicia tradizionale, ma senza che a risentirne siano lo stile e la qualità: rispetto a qualche tempo fa oggi c’è molta più varietà sia di fantasie sia di taglio, con risultati che nulla hanno da invidiare alle camicie classiche.

La resistenza dei materiali di confezionamento è un’altra caratteristica che rendono le camicie no iron un capo immancabile nell’armadio di ogni uomo.

Conclusione

Come tutti sanno le camicie sono uno di quei capi di abbigliamento che non possono prescindere dall’essere stirate sapientemente per essere ed apparire davvero impeccabili, donando a chi le indossa un mood chic e raffinato.

Considerando che oggi il tempo a disposizione non è mai troppo e che per lavoro spesso ci si sposta da una parte all’altra, risparmiarsi la fatica di stirare una camicia, tra l’altro col vivido rischio di non ottenere dei grandi risultati, per gli uomini non è affatto un aspetto poco rilevante.

Ecco perché acquistare una camicia no stiro può senz’altro rivelarsi una scelta azzeccata e al passo coi tempi che corrono.

Fonte delle informazioni: https://www.kamiceria.it/camicie-uomo-no-stiro.html

