FIERA: PIZZUL (PD), “LA LEGA OCCUPA GLI SPAZI DI POTERE IN MODO CAPILLARE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2019 – “Quella della Lega è un’occupazione capillare degli spazi di potere, con persone scelte in ragione della loro fedeltà. Si vedono inoltre nomi di una stagione passata che non ha lasciato di sé un buon ricordo. Sulle nomine la Regione continua a mostrare un modo di fare che non rende ragione della tradizione di apertura che in altri tempi ha caratterizzato la Lombardia.”

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito alle nomine di Fondazione Fiera fatte oggi dalla giunta regionale.

