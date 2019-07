INCENDIO SETTIMO MILANESE, CATTANEO: MANTENIAMO ALTA L’ATTENZIONE. REGIONE LOMBARDIA NON E’ TERRA DEI FUOCHI

“SBLOCCARE NORME SU END OF WASTE PUNTO CRITICO GESTIONE RIFIUTI”

(mi-Lorenteggio.com) Settimo Milanese, 9 luglio 2019 – “L’incendio di questa mattina

nell’impianto di proprieta’ della societa’ Effec2 srl a Settimo

Milanese e’ un episodio critico, ma che non giustifica una

lettura che vede Regione Lombardia come nuova terra dei fuochi”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo,

durante la seduta del Consiglio regionale sul tema dell’indagine

conoscitiva su ‘Stoccaggio e traffico illecito di rifiuti in

relazione all’aumento dei casi di incendio e con particolare

attenzione alla presenza delle organizzazioni criminali nel

ciclo dei rifiuti’.

DA ARPA NESSUNA NOTIZIA ALLARMANTE – ” Fin da questa – ha

proseguito Cattaneo – sono costantemente in contatto con l’Arpa

e al momento non abbiamo ricevuto notizie allarmanti. L’incendio

ha interessato rifiuti non pericolosi (carta, legno e materiale

plastico). La nostra agenzia per l’ambiente e’ sul posto dalle

7.30 e ha provveduto immediatamente ad installare strumenti di

campionamento mobile. Nessuna delle misurazioni ha rilevato al

momento la presenza di contaminati”.

I NUMERI DELL’IMPIANTO – L’impianto e’ di proprieta’ della societa’

Effec2 srl, che lo ha acquisito da Ecogroup, autorizzata da

Regione Lombardia in regime AIA nel 2007. L’incendio e’ avvenuto

in un’area di stoccaggio di rifiuti non pericolosi. L’impianto

nel tempo e’ stato sottoposto a 5 visite ispettive ordinarie

(l’ultima nel luglio 2017) e non sono mai state riscontrate

inottemperanze. Dal punto d vista die codici CER autorizzati ha

una capacita’ complessiva di 27.365 tonnellate di cui 5.125 di

rifiuti pericolosi e per il resto rifiuti non pericolosi.

FENOMENO DA NON SOTTOVALUTARE – “Questo incendio e’ un fatto che

non possiamo sottovalutare – ha sottolineato Cattaneo – perche’

si tratta di un fenomeno che si sta ripetendo con frequenza.

Tuttavia, i numeri dell’indagine conoscitiva dicono che i casi

che si stanno verificando nella nostra regione sono

percentualmente meno significativi di quanto la Regione

Lombardia rappresenti nella gestione dei rifiuti a livello

nazionale. Siamo al 5.5% delle infrazioni ambientali e la

Lombardia gestisce il 27 per cento del traffico dei rifiuti sul

piano nazionale. C’e’ una situazione critica, ma dire che la

Lombardia e’ la nuova terra dei fuochi, oggi non e’ suffragato dai

fatti. Massima attenzione e nessuno sconto alla criminalita’ che

vuole infiltrarsi nella versione dei rifiuti, ma al tempo stesso

nessuna lettura allarmistica”.

L’IMPEGNO DI REGIONE – La Regione reagisce con prontezza alle

emergenze, pianifica azioni di prevenzione di questi fenomeni in

coordinamento con altri Enti, possiede una mappatura

geolocalizzata degli impianti rifiuti tramite il sistema CGR web

(Catasto Georeferenziato Impianti rifiuti), dell’anagrafe dei

rifiuti tramite l’applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti

Sovraregionale), del controllo del trasporto su strada per i

rifiuti transfrontalieri. In tema di mappatura delle aree a

rischio, Regione, tramite ARPA, ha in corso modalita’ innovative

di sorveglianza territoriale per la ricerca di situazioni

potenzialmente connesse con pratiche di gestione illecita dei

rifiuti (Savager, uso di immagini satellitari e droni).

IL VERO PUNTO – “La situazione veramente critica oggi non sono

gli incendi, ma l’assenza di una norma adeguata sulla gestione

dell’end of waste – ha fatto notare l’assessore all’Ambiente –

cioe’ su cio’ che smettendo di essere rifiuto puo’ essere riciclato

e recuperato. La norma attuale ha peggiorato la situazione.

Dagli operatori mi arrivano ogni giorno notizie allarmanti: se

non si provvede a livello nazionale con norme adeguate in questo

ambito c’e’ il rischio concreto di una emergenza possibile anche

in Lombardia. Se il Governo vuole fare qualcosa, preveda una

norma sull’end of waste che oggi e’ il vero punto critico del

tema della gestione dei rifiuti”.

V. A.