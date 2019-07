(mi-lorenteggio.com) Lissone, 9 luglio 2019 – L’assemblea pubblica con i cittadini del quartiere don Moscotti, precedentemente calendarizzata per la serata di martedì 9 luglio, è spostata a martedì 16 luglio con inizio alle ore 18.

Nello scusarsi per il disagio arrecato, nei prossimi giorni saranno trasmessi ulteriori dettagli relativi all’incontro in oggetto.

Redazione