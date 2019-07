LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA INCONTRA 300 NEO SINDACI: BENE CHE CI SIANO GIOVANI E DONNE, POTETE SEMPRE CONTARE SU DI ME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 luglio 2019 – “Quello del sindaco e’ un lavoro

esaltante, gratificante e allo stesso tempo molto difficile. Mi

fa piacere vedere tra di voi tanti giovani e molte donne”. Il

presidente della Regione, Attilio Fontana, si e’ espresso cosi’

nel rivolgersi, oggi nella sede della Regione, a 300 neosindaci

della Lombardia, eletti qualche settimana fa e invitati a Milano

dal governatore per un saluto e un augurio di buon lavoro.

All’iniziativa, ideata dal presidente Fontana, erano presenti

anche il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, e

il presidente di Anci Lombardia, Virginio Brivio, sindaco di

Lecco.

“Uno dei complimenti che piu’ mi fa piacere – ha aggiunto Fontana

– e’ quando mi sento dire di essere bravo perche’ ‘si vede che ho

fatto il sindaco’, per questo vi dico che potete sempre contare

su di me e piu’ in generale sulla Regione”.

“Il vostro – ha proseguito il presidente rivolgendosi ai ‘primi

cittadini’- e’ un impegno importante e complesso, fortunatamente

sembra che in questi ultimi periodi le cose stiano un po’

migliorando e che ci sia qualche risorsa economica in piu’ per

compiere interventi a favore della vostra comunita'”.

Un ultimo accenno il presidente Fontana lo ha rivolto

all’Autonomia: “Se diventasse realta’, contrariamente a quanto

qualcuno artatamente e ostinatamente vuol far credere, nessuno

ci ‘rimetterebbe’, anzi, tutti, nell’intero Paese, godrebbero di

benefici che renderebbero piu’ agevole il compito dei sindaci e

piu’ in generale la vita dei cittadini”