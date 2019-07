Milano. On. Morelli (Lega) – “Follia aumentare pedaggio Area C”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2019 – “Aumentare il pedaggio di Area C é una follia. Milano ha bisogno di libertà e la sinistra sta pericolosamente rischiando di mettere la zavorra ad una città che vola grazie ai suoi cittadini. Milano cresce e in chi governa scatta la bramosia di salassare con tasse e gabelle il lavoro dei milanesi. Per fare cosa? Piste ciclabili e riqualificazioni del centro. Sono riusciti a perdere Ema, non sono stati in grado di fare il referendum annunciato sui Navigli e ora aumentano biglietto Atm e Area C. Altro che Sala con i suoi sei mesi, i veri condannati sono i milanesi”.

Così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Morelli.

Redazione