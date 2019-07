NOMINE. AFOL METROPOLITANA, DEL CONTE, ICHINO E SBORLINO AL VERTICE DELL’AGENZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2019 – Con decreto del Sindaco Metropolitano di Milano Giuseppe Sala, Valeria Sborlino e Maurizio Ferruccio Del Conte sono stati designati quali componenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia metropolitana per la formazione, l’orientamento ed il lavoro (AFOL metropolitana) – Azienda speciale consortile.

In particolare, Maurizio Ferruccio Del Conte sarà il Presidente dell’Agenzia.

Inoltre, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha comunicato il nominativo di Pietro Ichino quale designato, per successiva nomina assembleare, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di Afol Metropolitana.

La nomina fa seguito alla raccolta delle proposte di candidatura del Bando 2019/1 e alla riapertura dei termini per l’Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro – AFOL Metropolitana dal 10 maggio 2019 al 21 giugno 2019.

Redazione