BUCCINASCO. CITTADINO COLPITO DA FEBBRE DENGUE, DISINFESTAZIONE STRAORDIANARIA NELLA ZONA DI VIA MORANDI

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 10 luglio 2019 – Ai fini della tutela della salute pubblica, oggi il Comune di Buccinasco ha predisposto un intervento straordinario di disinfestazione antizanzare adulticida e lavarticida in via Morandi e nelle zone limitrofe per un raggio di 200 metri, su indicazione di ATS Milano Città Metropolitana in seguito alla segnalazione di un caso di infezione da Dengue (diffusa nei paesi tropicali e subtropicali). La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal virus Dengue. La malattia è trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolar modo la specie Aedes aegypti. Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo.

“Si tratta di un intervento preventivo – spiega il sindaco Rino Pruiti – per ottemperare al protocollo sanitario previsto dal Ministero della Salute. La dengue è un’infezione virale trasmessa da zanzare invasive, che causa una malattia simil-influenzale: un nostro concittadino è risultato positivo al virus al ritorno da un soggiorno all’estero. Abbiamo attivato immediatamente una procedura d’urgenza, ma invitiamo tutta la cittadinanza a non allarmarsi, non ci sono profilassi da assumere. L’Amministrazione comunale sta provvedendo a fare quanto necessario e previsto e oggi stesso firmerò un’ordinanza per consentire l’ingresso della ditta specializzata, con l’ausilio della Polizia Locale, anche nei condomini privati”.

V. A.