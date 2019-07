FORUM ITALIA-MOZAMBICO, PRESIDENTE FONTANA: LOMBARDIA VUOLE RAFFORZARE SUO RUOLO DI INTERLOCUTORE ECONOMICO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2019 – Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, ha presentato i numeri dell’eccellenza

lombarda, questa mattina, al ‘Forum Italia – Mozambico:

energia, oil & gas e sostenibilita”, organizzato da Assolombarda

e ANIMP in collaborazione con l’Ambasciata del Mozambico in

Italia, CTA (la Confindustria mozambicana) e la Camera di

Commercio Mozambico Italia.

“Quella di oggi – ha detto – e’ un’importante occasione per

approfondire le opportunita’ di business e cooperazione tra

Mozambico e Lombardia. La nostra Regione, motore economico

dell’Italia, vuole continuare a crescere nel suo ruolo di

interlocutore economico del Mozambico. L’interscambio economico

tra la Lombardia e il Mozambico e’ in crescita, e nel 2018 ha

toccato quota 97,5 milioni di euro, in crescita del 12,4%

rispetto al 2017, che a sua volta era cresciuto del 8% rispetto

al 2016.”.

Rivolgendosi al presidente Nyusi, il governatore affermato:

“Auspico che le collaborazioni tra il Mozambico e le realta’

lombarde, soprattutto in alcuni settori strategici –

infrastrutture, energia, industria estrattiva – possano divenire

sempre piu’ importanti e fruttuose. Sono un fiero sostenitore

della necessita’ di collaborazione tra Europa e Africa, tra gli

Stati europei e gli Stati africani, e mi auguro che in questo

senso alla Lombardia e alle imprese lombarde possa spettare un

ruolo da protagonista negli anni a venire”.