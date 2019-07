MORTE VALENTINA CORTESE, PRESIDENTE FONTANA: ADDIO A UN ‘MOSTRO SACRO’ DEL TEATRO ITALIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2019 – “Ho avuto il piacere, anzi l’onore, di

conoscerla personalmente a Varese. Non esito a definirla un

‘mostro sacro’ del teatro italiano. Un’artista unica che, nella

sua fantastica carriera, ha saputo interpretare diversi ruoli in

maniera eccezionale e ineguagliabile”.

Cosi’ il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in

diretta a Telelombardia, ha commentato la scomparsa dell’attrice

Valentina Cortese spentasi oggi a Milano.

“La sua morte diventa per me anche l’occasione per rivolgermi

soprattutto ai giovani affinche’ si avvicinino al teatro, un’arte

nobile e unica che purtroppo sta perdendo la considerazione di

un tempo. Un appello, il mio – ha concluso Fontana – che si

rivolge anche alla televisione, che troppo spesso non valorizza

il teatro”.

REdazione