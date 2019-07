Rho. Incontro pubblico con la Giunta Romano: MIND e il nuovo teatro Roberto de Silva opere in primo piano

A 3 anni dall’elezione, l’Amministrazione ha fatto il punto del lavoro svolto confrontandolo con il programma di mandato

(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 luglio 2019 – Una serata per fare il punto sul lavoro svolto fino a oggi e indicare la direzione da prendere per il futuro: è il senso dell’incontro pubblico che si è svolto martedì 9 luglio al CentRho di piazza San Vittore con il sindaco Pietro Romano e la Giunta al completo. “Arrivati a poco più di metà strada di questo secondo mandato, abbiamo scelto di rendicontare quanto fatto finora e parlare di quello che intendiamo fare, confrontandoci in modo onesto e schietto con i rhodensi: i dati completi sono online sul sito www.bilanciosocialerho.it, che invitiamo tutti a consultare” ha detto il sindaco.

A due anni dalla scadenza del mandato, sono stati realizzati o sono in fase di conclusione 102 impegni sui 167 presenti nel programma, più altri 37 che, pur non rientrando nel programma amministrativo, sono stati realizzati per il reperimento di fondi pubblici, per richieste dei cittadini o per rispondere a nuove esigenze emerse. Altri punti invece non sono ancora stati realizzati: “In alcuni casi i proprietari delle aree del progetto non si sono rivelati interessati, in altri abbiamo dovuto fare i conti con una situazione finanziaria non facile – ha spiegato Romano -. Abbiamo comunque investito, dal 2016 al 2018, 22 milioni di euro, di cui la metà recuperati tramite bandi e finanziamenti esterni. Il debito è sceso di 50 milioni di euro tra 2010 e 2018 e abbiamo recuperato 6.4 milioni di euro grazie alla lotta all’evasione”.

Ha aperto la serata il primo cittadino, che si è soffermato su due opere di primo piano per la città: MIND e il nuovo teatro Roberto de Silva. “MIND dà un po’ la stessa sensazione di Expo: fino a pochi mesi prima dell’apertura non si sapeva esattamente cosa sarebbe stato e poi si è rivelato con tutte le sue potenzialità – ha detto il sindaco Romano -. Anche in questo caso non c’è ancora tra la gente la percezione esatta di quello che sarà ospitato nell’area ex Expo, ma è certo che cambierà il volto di tutto il territorio. A settembre sarà finalmente approvato il progetto urbanistico: stiamo parlando di un’operazione con un investimento di un miliardo e mezzo di euro”. A questo si aggiunge il nuovo teatro Roberto de Silva, la più importante opera pubblica di Rho degli ultimi 20 anni: “Il cantiere sta procedendo secondo i tempi previsti, proprio ieri abbiamo fatto una visita con la Giunta: stiamo parlando di un progetto di oltre 10 milioni di euro, realizzato grazie alla collaborazione di un privato, Bracco Real Estate, che ha creduto nel progetto e lo ha finanziato”.

Ogni assessore ha poi illustrato i principali progetti su cui è impegnato, soffermandosi sui più importanti e indicando quali saranno gli impegni del futuro.

A chiudere la serata le domande del pubblico, incentrate sui temi dell’ambiente, della mobilità sostenibile e dello sviluppo del territorio, ma anche lavoro, giovani e servizi sociali.

Sul sito www.bilanciosocialerho.it è possibile verificare lo stato di realizzazione di opere e servizi suddivisi sia per tema sia per area geografica.

In questi giorni inoltre è in distribuzione “porta a porta” l’ultimo numero del periodico comunale Rho Città interamente dedicato ai risultati raggiunti in questi tre anni.