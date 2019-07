BACINO PADANO, SINERGIA TRA REGIONI A FAVORE DELL’AMBIENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2019. Con l’assessore all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia Raffaele Cattaneo alla conferenza di medio

termine del progetto ‘Prepair – The Po Basin together for the

quality of life’, questa mattina all’Auditorium ‘Testori’ di

Palazzo Lombardia, sono intervenuti anche gli assessori

all’Ambiente dell’Emilia-Romagna Paola Gazzolo e del Piemonte

Matteo Marnati, che hanno ribadito il comune intento a favore

del miglioramento della qualita’ dell’aria del bacino padano.

MARNATI (PIEMONTE): IMPEGNO A 360 GRADI – Matteo Marnati ha

focalizzato l’intervento sulle misure messe in campo fin da

subito dall’Amministrazione Cirio in tema ambientale. “Sono 75 i

milioni investiti per il cambio dei mezzi pubblici – ‘autobus’

con alimentazione elettrica, ibrida e metano -, grazie al lavoro

di squadra con l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi – ha detto

l’assessore Marnati -. Da considerare anche il milione di euro

per la sostituzione dei mezzi comunali piu’ inquinanti, perche’ il

pubblico sia d’esempio”.

TEMA DELLE INFRASTRUTTURE – L’assessore regionale all’Ambiente

del Piemonte ha poi ricordato che “il tema delle infrastrutture

non e’ solo di carattere economico, ma investe anche il beneficio

ambientale. La realizzazione della Tav, in base all’analisi

costi-benefici, porterebbe a una riduzione di un milione di tir

all’anno con un decremento di 3 milioni di tonnellate di Co2

all’anno in atmosfera e 26 milioni entro il 2030”. “L’Europa –

ha continuato – chiede che il 30 percento delle merci si sposti

su rotaia. Cio’ sara’ possibile se si termineranno le grandi opere

come la Tav, il terzo valico e nodi ferroviari di Torino e

Novara. Per quanto riguarda la citta’ di Torino, tutte le energie

vanno concentrate sulla realizzazione della metropolitana. La

nuova linea porterebbe ad avere 80 mila auto in circolazione in

meno al giorno”.

GAZZOLO (EMILIA-ROMAGNA): STRUMENTO STRAORDINARIO: “Il progetto

‘Prepair’, di cui l’Emilia-Romagna e’ capofila, si sta rivelando

uno strumento straordinario per guidare le regioni del Bacino

Padano verso risultati sempre migliori di qualita’ dell’aria – ha

affermato Paola Gazzolo, assessore regionale all’Ambiente

dell’Emilia-Romagna -: l’analisi degli scenari emissivi finora

condotta fa emergere con chiarezza che, lavorando insieme, entro

il 2025 e’ possibile abbattere di circa il 40 per cento le

concentrazioni di polveri sottili e gli ossidi di azoto e del 22

per cento l’ammonica”.

TRE FATTORI PRINCIPALI DI INQUINAMENTO – “Stiamo parlando dei

tre principali fattori di inquinamento, a cui si puo’ dare un

taglio attuando a pieno la legislazione corrente, i Piani

regionali dell’aria e gli Accordi di Bacino Padano” ha

sottolineato.

“Nei prossimi anni, con ‘Prepair’, lavoreremo appunto in questa

direzione – ha concluso -. Attiveremo un monitoraggio

sull’attuazione delle azioni previste e svilupperemo azioni di

formazione, educazione, informazione e sensibilizzazione a

partire dalle giovani generazioni per promuovere cambiamenti dei

comportamenti, degli stili di vita, produzione e consumo: la

priorita’ e’ l’aria pulita per 23 milioni di abitanti”.

V.A.