Bareggio. Strade, sul piatto altri 348mila euro per il 2019

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 11 luglio 2019 – Altri 348mila euro per la manutenzione stradale, 130mila euro per gli impianti sportivi di via Matteotti e di via Falcone, 80mila euro per l’auditorium di San Martino, 65mila euro per l’efficientamento energetico del palazzo comunale, 48.800 euro per il cimitero e 44mila euro per la manutenzione straordinaria degli immobili Erp.

Queste le cifre principali della nuova variazione di bilancio approvata dalla Giunta comunale guidata da Linda Colombo. Previsti 774mila euro di investimenti, con le strade al primo posto. “Con gli ulteriori 348mila euro messi a bilancio – spiega l’assessore al Bilancio Nico Beltramello – il totale per il 2019 arriva a 650mila euro. Andremo anche a intervenire sui campi sportivi di Bareggio e San Martino, con lavori di ammodernamento delle strutture anche per quanto riguarda l’illuminazione. In agenda anche il cimitero, con l’ultimazione dell’intervento di sistemazione del Blocco 6, l’auditorium di San Martino che da anni necessita di lavori urgenti, le case popolari (miglioramento dei sistemi di riscaldamento) e il palazzo comunale, dove andremo a realizzare un nuovo impianto di illuminazione grazie ai fondi messi a disposizione dallo Stato con il Decreto Crescita”. Previsti inoltre 30mila euro per realizzare una tribunetta al campo di via Falcone e 4mila euro per la sistemazione della sbarra di uscita dalla piattaforma ecologica.

“Obiettivo di questa Amministrazione è risolvere tutti i problemi e intervenire su tutte le cose incompiute lasciateci in eredità da chi ci ha preceduto – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo -. Siamo consapevoli del fatto che c’è molto da fare, a piccoli passi abbiamo iniziato e siamo certi che il tempo ci darà ragione”.

Redazione