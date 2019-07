Cornaredo. Magrebino sorpreso a spacciare lungo la ex Statale 11, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Cornaredo, 11 luglio 2019 – I Carabinieri della locale stazione Carabinieri, ha arrestato in flagranza un soggetto di origine marocchine classe 1985, irregolare, censurato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nella circostanza, dopo aver notato lo stesso in via Magenta in sella ad bici, con atteggiamento sospetto, in quanto gli si avvicinavano alcuni automobilisti di passaggio, lo hanno perquisito trovandogli 190 grammi di hashish e 895 euro in contanti. Arrestato è stato processato per direttissima.

V. A.