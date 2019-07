M5S Lombardia. Ex ASL Corsico: ora chiarezza, no a riduzione servizi ai cittadini di Cesano Boscone

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2019 – M5S Lombardia chiede con un accesso agli atti alla Regione Lombardia chiarezza sull’ipotesi di trasloco della sede dell’ ex ASL Corsico da via Marzabotto a via Lavoratori.

Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S Lombardia, “Ogni riduzione, o ipotesi di ridimensionamento dei servizi ai cittadini ci vede ovviamente molto critici.

Non piace né ai cittadini né al M5S l’ipotesi di riduzione dei servizi a Cesano Boscone.

Proprio per questo chiediamo alla Direzione regionale Sanità,e all’Assessore al welfare regionale Giulio Gallera, di illustrare gli eventuali progetti di riorganizzazione e di chiarire le ragioni delle scelte eventualmente effettuate.

Vogliamo inoltre rassicurazioni sul coinvolgimento di Sindaci e amministratori locali dei territori interessati nel percorso di analisi e studio delle diverse opzioni di riorganizzazione e riallocazione dei servizi nella zona.

Prima di tutto vale il principio della salvaguardia delle esigenze e dei bisogni socio-sanitari della popolazione”.

Redazione