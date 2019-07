Pista ciclabile Magenta – Corbetta, i cittadini uniti in comitato per dar vita al progetto

Si chiama Comitato pista ciclabile Magenta/Corbetta ed è un gruppo appena nato di cittadini di Magenta e Corbetta uniti da un obiettivo: vedere nascere finalmente la ciclabile che unisce le due città

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 11 luglio 2019 – Tutti hanno a cuore la mobilità sostenibile. A voce, ma in pratica occorrono infrastrutture adatte perché si possa circolare in sicurezza. E qui molto spesso le amministrazioni locali arrivano fino a un certo punto. Ecco perché servono iniziative dal basso. Da questo intento civico nasce il Comitato pista ciclabile Magenta/Corbetta, costituito da un gruppo di cittadini che ha a cuore la mobilità e la sicurezza di chi si sposta in bicicletta tra le due città, e che ha così deciso di costituire l’ente. «Vogliamo farci portavoce, in particolare presso l’Amministrazione comunale di Magenta, dell’urgenza di completare il tratto magentino della pista ciclabile che unisce le due città lungo la via Casati/Monterosa nei pressi del fontanile Fagiolo, in una prospettiva di concreta interlocuzione e partecipazione civica», afferma il Comitato.

IL PROGETTO C’È, MA SI FARÀ? Il rischio che rimanga sulla carta è elevato. Il timore è motivato dai continui posticipi del progetto, la cui fattibilità, in realtà, è stata approvata già da qualche anno. Da qui l’opera di sensibilizzazione sul problema.

Sicurezza e ciclabilità, qualche numero Perché puntare su una pista ciclabile? Perché la sicurezza è una voce fondamentale per chi si muove a piedi e in bici. Qualche numero per capire meglio: in Europa il 70% delle vittime su strade urbane sono pedoni e ciclisti oltre che motociclisti. Da qui si deve partire quindi, sapendo che sono molte le persone che si spostano a piedi e in bicicletta anche nella zona. Lungo questo tratto l’incolumità è messa a forte rischio dal considerevole aumento del traffico veicolare: «abbiamo rilevato che in un’ora di punta nello stretto passaggio del fontanile Fagiolo transitano fino a 900 auto, 100 bici e 25 moto!», segnala il direttivo del Comitato, che ha eseguito rilevazioni in loco il 6 giugno, il 28 giugno e l’8 luglio 2019.

Cosa vuole il Comitato «Vogliamo proteggere innanzitutto i molti studenti che si recano alle scuole superiori in bicicletta, anche in orari di scarsa visibilità, con buio e nebbia; ma anche gli anziani che vanno a fare la spesa, le famiglie che vogliono farsi un giro in bicicletta nel verde, gli utenti della casa di riposo di Corbetta e della piscina di Magenta, oltre che i giovani che frequentano i gruppi degli scout o gli oratori nelle due città». Da qui la richiesta alle due amministrazioni comunali di prestare adeguato interesse anche attraverso un fattivo dialogo: «intendiamo tenere alta l’attenzione, perché il progetto venga considerato una priorità, in particolare dall’Amministrazione di Magenta e se ne garantisca la copertura economica per la sua realizzazione – sottolinea il Direttivo – Per questo ci impegneremo a promuovere iniziative utili a sensibilizzare sia l’opinione pubblica, sia gli Organi istituzionali presenti sul territorio, anche attraverso attività e manifestazioni di carattere culturale-informativo».

Tutti i cittadini interessati alla realizzazione della pista ciclabile, anche nel più vasto contesto delle tematiche della sostenibilità ambientale, possono contattare e aderire al Comitato ai seguenti indirizzi: mail:ciclabile.magenta.corbetta@gmail.com Seguici su Facebook: Comitato pista ciclabile Magenta-Corbetta Instagram: pistaciclabilemagentacorbetta

Redazione