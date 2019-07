Sardegna: con i traghetti Grimaldi le offerte non finiscono mai

Milano, 11 luglio 2019 – In Italia sono moltissime le località di mare che attraggono turisti da tutto il mondo nel periodo estivo, ma la Sardegna è senza dubbio la meta privilegiata in assoluto. Quest’isola vanta delle coste paradisiache, con spiagge di sabbia bianchissima e calette selvagge immerse nella macchia mediterranea. L’unico problema della Sardegna, che spinge moltissimi a rinunciare ad un soggiorno da queste parti, sono le tariffe di traghetti e alberghi che nel periodo di alta stagione in modo particolare possono arrivare alle stelle. Con qualche attenzione in più però possiamo risparmiare parecchi soldi: basta non cadere nelle classiche trappole per turisti e mettere in atto alcune strategie per evitare di spendere più del dovuto anche per il viaggio.

Le offerte dei traghetti Grimaldi per la Sardegna

Tra le varie alternative, i traghetti Grimaldi Sardegna sono quelli più gettonati perché offrono sempre numerose offerte ed effettuano collegamenti con diversi porti. Questa compagnia è ormai famosissima e anche se non è certo l’unica che conduce sull’isola, permette spesso e volentieri di risparmiare notevolmente sul costo della traversata. Per fare un esempio, la promozione “Andata Zero” consente a chi parte da Livorno o Civitavecchia e arriva ad Olbia di avere il passaggio ponte gratuito sul viaggio di andata. La Grimaldi inoltre propone sempre l’offerta Last Minute con tariffe fino ad 1 euro per il passaggio ponte. I bambini infine viaggiano gratis fino ai 2 anni e hanno diritto ad uno sconto del 50% fino ai 12 anni di età. I traghetti Grimaldi Lines collegano l’isola (Olbia e Porto Torres) con Livorno e Civitavecchia e sono quindi tra i più gettonati per raggiungere la Sardegna in comodità e con tempistiche relativamente brevi.

Le altre offerte dei traghetti per la Sardegna

La Grimaldi non è l’unica compagnia di traghetti per la Sardegna: ce ne sono molte altre che sono comunque valide ed affidabili e propongono anch’esse interessanti offerte nel periodo estivo. Tra le più famose ricordiamo la Moby, che collega l’isola con i porti di Livorno, Civitavecchia, Piombino e Genova. Su numerose tratte questa compagnia propone tariffe “Best Offer” con prezzi ribassati e particolarmente vantaggiosi, quindi vale sempre la pena controllare. Anche la Sardinia Ferries non è affatto male: collega la Sardegna con Golfo Aranci, che dista appena 20 km da Olbia ed è quindi un punto di arrivo strategico anche per coloro che trascorrono la propria vacanza in Costa Smeralda. Chi arriva da una regione del sud Italia può prendere invece la Tirrenia, che effettua collegamenti anche con i porti di Napoli e di Palermo e propone sempre offerte molto interessanti specialmente per le famiglie con bambini. Fino ai 4 anni di età infatti viaggiano gratis, mentre sotto i 12 anni hanno diritto ad uno sconto del 50%. Le possibilità di risparmiare sul prezzo del traghetto sono quindi diverse e basta approfittare delle promozioni del momento. Il segreto è prenotare online su un portale che permetta di confrontare le varie tariffe e scegliere quelle più convenienti in base al periodo in cui si intende partire. In questo modo si risparmia tempo ma si riesce anche a contenere il budget.

L. M.