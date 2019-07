Soccorso Alpino in azione in provincia di Brescia e di Bergamo

(mi-lorenteggio.com) Brescia/Bergamo, 11 luglio 2019. Due interventi simili oggi, in provincia di Brescia e in provincia di Bergamo, per il Soccorso alpino. A Mezzoldo (BG), in Val Brembana, per un uomo di 63 anni di Tradate, e a Vione (BS) località Premia, in Val Camonica, per un uomo di 47 anni, entrambi deceduti a causa di un malore. Il Cnsas non interviene solo quando si tratta di infortuni legati alla frequentazione della montagna o di ambienti impervi e ostili, ma anche quando è necessario supportare l’équipe dell’elisoccorso. A bordo dell’elicottero infatti, che decolla da una delle basi lombarde per raggiungere anche luoghi in alta quota, c’è sempre un tecnico di elisoccorso, abilitato per calarsi con il verricello sul ferito, se richiesto, o per assistere il personale sanitario nella movimentazione in particolari condizioni ambientali e climatiche.

V.A.