STUDENTI LOMBARDI AVRANNO NUOVI E INNOVATIVI STRUMENTI PER FARE IMPRESA

PROTOCOLLO CON FONDAZIONE PER EDUCAZIONE FINANZIARIA E RISPARMIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2019 – Cittadinanza responsabile, legalita’,

sviluppo sostenibile, finanza e risparmio per favorire nei

giovani comportamenti attivi e consapevoli. Questi i temi alla

base del Protocollo d’intesa, sottoscritto dall’assessore

regionale ai Giovani e Sport, Martina Cambiaghi, con la

Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio (Feduf).

Per i prossimi tre anni, gli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado e gli atleti delle societa’ e associazioni

sportive professionali e dilettantistiche della Lombardia

saranno coinvolti in questo progetto.

IMPARARE A FARE IMPRESA – “L’obiettivo del Protocollo d’intesa –

ha spiegato Cambiaghi – e’ favorire la capacita’ dei giovani di

fare impresa anche attraverso reti di corresponsabilita’ tra enti

locali e altri soggetti pubblici, privati e non profit presenti

sul territorio”.

L’ATTIVITA’ DI FEDUF – La Feduf, costituita su iniziativa

dell’Associazione bancaria italiana (Abi), promuove l’educazione

finanziaria ed elabora contenuti originali e strumenti

innovativi per la didattica che mette gratuitamente a

disposizione degli studenti interessati a sviluppare l’interesse

per le tematiche della cittadinanza economica attiva e

consapevole.

