Ceriano – La Pro loco in festa al Giardinone… con Babbo Natale

Musica, solidarietà e un menù davvero sorprendente

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 12 luglio 2019 – Ci sarà anche Babbo Natale e ci sarà di sicuro una fetta di panettone con crema di mascarpone a completare ogni menù ordinato alla Festa della Pro Loco che da venerdì a domenica prossimi riempirà il Giardinone. Tre serate a base di ottima cucina, bella musica e tanto divertimento, con un impegno concreto per la solidarietà, compongono il programma dell’edizione 2019 della festa. Il primo appuntamento, venerdì sera, è con il concerto del gruppo Zero Deviazioni, cover band di Vasco. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione famiglie Lesch – Nyhan onlus. Sabato sera sarà di scena Dj Sid, mentre domenica sera sarà la volta del gruppo Sbandau, con le cover di Caparezza e Articolo 31. Tante e diverse tra loro le proposte della cucina: dal “risotto alla pescatora”, alle lasagne vegane con pane carasau, passando per la fiorentina, la grigliata di mare, il fritto misto, la tagliata di carne e la pizza cotta in forno a legna. Come fine pasto, proposta a tutti, in omaggio, una bella fetta di panettone con la crema al mascarpone, come idea certamente alternativa. “Puntiamo come sempre sulla qualità dei nostri piatti e delle nostre materie prime insieme ad una varietà di menù che consente a chi vuole di venire a provare per tre sere piatti diversi” -dice il presidente della Pro Loco, Gianmario Longoni. Appuntamento tutte le sere dalle 18,30 per un fine settimana… tutto da gustare.

Redazione