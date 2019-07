Cesano Boscone. Rapina e malmena 38enne di Trezzano sulla Nuova Vigevanese, arrestato magrebino

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 12 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, una 38enne di Trezzano sul Naviglio, mentre camminava davanti ad alcuni negozi di abbigliamento e accessori, in via Benedetto Croce, la parallela della Nuova Vigevanese, in occasione dei saldi, è stata avvicinata da un magrebino, senza fissa dimora, censurato e illegale in Italia, che dopo averla colpita con calci e pugni, si è fatto consegnare la borsetta, con all’interno, oltre ai valori personali, la somma di 100euro. L’uomo è, poi, fuggito per le vie del quartiere Tessera, ma, la tempestiva chiamata fatta da alcuni passanti, ha permesso ad una pattuglia della locale stazione di rintracciarlo e arrestarlo. Contemporaneamente i militari si sono accertati anche dello stato di salute della donna, che ha rifiutato le cure mediche e le è stata restituita la borsa con tutto ciò che era stato rubato.

V. A.