Polo logistico di Lacchiarella: rimandata a settembre la decisione

(mi-Lorenteggio.com) Lacchiarella, 12 luglio 2019 – Si è svolta ieri la prima seduta della Conferenza di servizi decisoria sulla realizzazione del “Progetto per la realizzazione di un centro di distribuzione logistica” nel Comune di Lacchiarella, in località Villamaggiore. In seguito all’incontro, il sindaco di Basiglio Lidia Reale ribadisce la preoccupazione di Basiglio soprattutto sull’impatto viabilistico, del traffico e ambientale dell’intervento. Nella stessa riunione è stato, infatti, confermato che sono previsti circa 600 mezzi al giorno, considerando anche quelli di approvvigionamento del nuovo centro logistico. Un dato stimato sulla base del censimento, a oggi, dei tre centri che saranno dismessi.

La Regione ha previsto un sopralluogo sull’area il 3 settembre prossimo e il giorno successivo si svolgerà la seconda seduta della Conferenza di servizi.

Entro il 10 settembre il Comune di Lacchiarella dovrà formalizzare il parere motivato VAS (Valutazione ambientale strategica) di sua competenza. L’ultima parola sarà del Consiglio comunale di Lacchiarella che dovrà approvare o rigettare la variante urbanistica per consentire la conclusione positiva o negativa del procedimento.

Redazione