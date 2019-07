SENTENZA CANNABIS, DE CORATO: SCRIVERO’ A COMANDANTI POLIZIE LOCALI LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2019 – “Nei prossimi giorni scrivero’ ai

Comandi delle Polizie locali lombarde, per metterli a conoscenza

della sentenza della Cassazione sulla vendita della cannabis e

degli aspetti che possono loro riguardare”. Lo ha detto

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale Riccardo De Corato.

IN LOMBARDIA 134 CANNABIS SHOP – “In Lombardia – ha aggiunto

l’assessore – ci sono 134 cannabis shop, solo a Milano 51. Sono

sempre stato contrario alla vendita di cannabis, convinto che

non esista ‘droga leggera’. Auspico pero’ che i Comuni possano

aiutare chi ha investito in questo settore, riconvertendo le

loro attivita'”.

SENTENZA CHIARISCE DIVIETO VENDITA E CESSIONE – “Tutti – ha

sottolineato De Corato – sapevano che la vendita di quanto non

previsto dalle legge 242/2016 fosse un azzardo. Nella sentenza,

infatti, si chiarisce che il limite imposto della percentuale

massima di THC e’ riferito alla coltivazione e non alla vendita

al dettaglio e, in particolare, che la vendita e cessione di

cannabis ricreativa sono tassativamente vietate, perche’ non

rientranti nell’articolo 2, comma 2, della legge 242 del 2016”.

Redazione