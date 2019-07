VARESE. CATTANEO HA PRESIEDUTO TAVOLO TERRITORIALE SU SVILUPPO ECONOMICO: GRANDE ATTENZIONE A LAVORO E FORMAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 lulio 2019. L’assessore all’Ambiente e Clima di

Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha presieduto il tavolo

territoriale tematico sullo sviluppo economico per la provincia

di Varese riunitosi oggi. All’incontro hanno preso parte anche

il vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza ed i

Consiglieri regionali Giacomo Cosentino, Marco Colombo e Samuele

Astuti.

Erano altresi’ presenti i rappresentanti della Provincia e dei

Comuni del territorio, associazioni di categoria, sindacati ed

Universita’. Scopo del tavolo e’ quello di fare sintesi e

raccogliere le istanze degli enti territoriali e delle

associazioni per meglio indirizzare la programmazione delle

politiche regionali di sviluppo economico per il territorio

varesino.

EMERSI SPUNTI UTILI, APPROFONDIMENTO SU FORMAZIONE E LAVORO

“Abbiamo fatto una ricognizione, stimolata dagli spunti emersi

durante il lavoro del tavolo territoriale dello scorso 15 aprile

– ha commentato l’assessore Cattaneo – integrandola con vari

temi che riguardano le iniziative a sostegno dello sviluppo.

Sono emersi alcuni spunti che serviranno a proseguire i lavori

di questo tavolo: in cima il tema della formazione professionale

e del lavoro, che renderemo oggetto di uno specifico

approfondimento”.

SPERIMENTAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, VARESE PRONTA A CANDIDARSI

“E’ inoltre giunta la sollecitazione da piu’ parti – ha aggiunto

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima – di proseguire sul

tema della semplificazione e della digitalizzazione, aspetto su

cui il territorio di Varese potrebbe candidarsi a sperimentare

forme avanzate e ad investire realmente. E’ stata fatta una

ricognizione sul lavoro degli sportelli unici per le attivita’

produttive, che in provincia di Varese non sono ancora ottimali

e dei bandi per le imprese su cui e’ stato espresso apprezzamento

ma anche osservazioni per migliorare il loro funzionamento. Dal

lato dell’accesso al credito ricordo che ci sono strumenti

consolidati su cui la Regione ha investito, ma si possono

pensare anche a azioni ulteriori che potrebbero essere studiate

con le Universita’ del territorio”.

SVILUPPO SOSTENIBILE PER RIQUALIFICARE TERRITORIO – “L’economia

circolare e lo sviluppo sostenibile – ha evidenziato Cattaneo –

potrebbero riqualificare il nostro territorio. Si e’ posta

attenzione anche sull’economia di frontiera e sull’importanza

dell’alternanza scuola lavoro in particolare nel settore high

tech. Infine, per il turismo ci sono opportunita’ soprattutto per

i territori del nord della provincia”.

ULTERIORE CONFRONTO DOPO PAUSA ESTIVA – “Il lavoro del tavolo –

ha concluso l’assessore – non termina in questa sede,

proseguiremo a raccogliere le sollecitazioni del territorio con

l’impegno di un ulteriore confronto dopo la pausa estiva”.



V,A,