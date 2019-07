Corsico. Polizia Locale ed elisoccorso in azione per salvare ciclista colto da malore

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 14 luglio 2019 – Alzaie del Naviglio affollate stamane, come ogni weekend, da tanti runners e ciclisti, ma, un ciclista 52enne, intorno alle ore 10.20, mentre era insieme ad un’altra persona, è stato colto da un improvviso malore lungo la vecchia Vigevanese, S.P. 59, cadendo a terra, nel tratto tra la cascina Guardia di Sotto e via Fontanile.

Chiamati i soccorsi, sono giunte subito diverse pattuglie della Polizia Locale di Corsico anche in moto e una pattuglia della Polizia Locale di Cesano Boscone, che oltre a prestare i primi soccorsi, hanno bloccare il traffico in entrambe le direzioni della statale, per permettere le operazioni di soccorso, in quanto in brevissimo tempo è giunto l’elisoccorso dalla Valtellina, atterrando presso la cascina Guardia di Sotto, il cui personale medico insieme a quello paramedico di un’ambulanza della Corsico Soccorso ha attivato tutte le manovre rianimatorie per stabilizzare il paziente.

Una volta stabilizzato è stato affidato al personale dell’ambulanza, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, mentre la pattuglia della Polizia Locale di Cesano Boscone, ha riaccompagnato all’elicottero il personale medico, che, è, poi, partito per un’altra missione di soccorso.

“Mi complimento con tutti i soccorritori in particolare modo con la Polizia Locale di Cesano Boscone. Bravi!” le parole del vice Sindaco di Cesano Boscone, Salvatore Gattuso.

