SANITA’. SAN GERARDO DI MONZA, GALLERA: REGIONE NON HA FORMULATO RICHIESTA PER TRASFORMARLO IN IRCCS

MERCOLEDI’ INCONTRO CON CONSIGLIERI DEL TERRITORIO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2019 – “Regione Lombardia non ha ancora

formulato nessuna richiesta di trasformazione in IRCCS del San

Gerardo, quindi trovo incomprensibili e stupefacenti le

dichiarazioni a mezzo stampa di una parte dell’opposizione”.

E’ quanto afferma l’assessore al Welfare della Regione Lombardia

Giulio Gallera, in riferimento alle recenti prese di posizione,

in base alle quali il ministro della Salute avrebbe espresso

parere positivo sulla vicenda.

“Il ministro Grillo – aggiunge l’assessore Gallera – prima di

assicurare una risposta ad un tema cosi’ importante come

l’apertura di un nuovo IRCCS nel nostro Paese, affidera’

certamente ai suoi Uffici un’attenta analisi della richiesta per

valutare se sussistano i requisiti di carattere tecnico e

scientifico. A maggior ragione, sono sicuro che il ministro non

abbia potuto esprimere un parere senza che l’istituzione

regionale abbia posto la domanda. La creazione di un IRCCS

prevede l’attuazione e la verifica di una serie di adempimenti

preliminari di natura amministrativa, giuridica e scientifica

oltre alla determinazione delle eccellenze in cui si connotera’ e

configurera’ l’attivita’ dell’istituto stesso. In considerazione

di quanto esposto, le dichiarazioni apparse sulla stampa da

parte di un rappresentante dell’opposizione, appaiono come una

forzatura politica e una fuga in avanti superficiale e

ingiustificabile”.

L’assessore Gallera ripercorre inoltre il percorso intrapreso

alcuni mesi fa, in ottemperanza ad una risoluzione del Consiglio

regionale, per valutare una ridefinizione dei confini delle ASST

del territorio di Monza e Brianza.

“Abbiamo raccolto le osservazioni e le proposte di tutti gli

stakeholder di riferimento – prosegue l’assessore – coinvolgendo

i consiglieri regionali della zona con la massima trasparenza.

Siamo consapevoli del valore e delle qualita’ del San Gerardo e

siamo certi che l’ospedale monzese potrebbe avere tutte le

caratteristiche per diventare un IRCCS. Tuttavia, nessuna

decisione e’ stata ancora assunta in modo definitivo proprio

perche’ l’opportunita’ di revisione degli assetti socio sanitari

territoriali, prevista dalla legge 23/2015, deve avere la

finalita’ di assicurare benefici reali per i cittadini e per le

comunita’ locali. Le decisioni finali dovranno poi essere

ufficializzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale”.

“Nel rispetto di questi organi istituzionali – conclude

l’assessore Gallera – ho convocato i consiglieri regionali del

territorio per mercoledi’ 17 luglio. In quella occasione sara’

formulata una proposta concreta, affinche’ possa essere ben

valutata e successivamente sottoesposta al percorso

istituzionale necessario”.

Redazione