AMAGA: ‘L’ACCORCIAMENTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI PICCOLI FORNITORI TRA I NOSTRI OBIETTIVI PRIORITARI’

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 15 luglio 2019 – Pronta la replica di AMAGA SpA al capogruppo di Ricominciamo Insieme Luigi Alberto Tarantola in relazione ai tempi di pagamento dei piccoli fornitori.

“L’Azienda sottolinea che all’interno dell’iniziato processo di riequilibrio della posizione economico finanziaria, non appena tale processo avrà stabilizzato definitivamente la situazione, sicuramente uno dei primi obiettivi sarà l’accorciamento dei tempi di pagamento dei fornitori”.

“A questo proposito – conclude il Presidente di AMAGA SpA Piero Bonasegale – colgo l’occasione per ringraziare i fornitori per l’importante disponibilità dimostrata in questi anni e a tutt’oggi, nei confronti dell’azienda”.

Redazione