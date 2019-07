Auto nuova: meglio acquistarla o noleggiarla?

Milano, 15 luglio 2019 – Oggigiorno in moltissimi casi non si può fare a meno di utilizzare l’auto e avere un mezzo a disposizione è diventata per tante persone una vera e propria necessità. Quando però ci si trova a dover acquistare un’auto si è costretti a fare i conti con prezzi molto elevati e non tutti hanno la possibilità di fare un investimento così importante. A ben vedere poi, al giorno d’oggi non conviene nemmeno avere un’auto di proprietà e infatti sono sempre di più coloro che scelgono il noleggio a lungo termine. C’è però ancora molta confusione in merito a questo servizio e oggi cercheremo di capire insieme se sia effettivamente così vantaggioso come sembra.

Noleggio a lungo termine: come funziona

La formula del noleggio a lungo termine (nlt) consente di avere a propria esclusiva disposizione l’auto che si desidera per un periodo di tempo stabilito nel contratto, che solitamente è pari a 36, 48 o 60 mesi. Per tutta la durata del noleggio è possibile utilizzare l’auto come se fosse propria, senza dover però sostenere i costi relativi alla manutenzione e all’assicurazione perché questi sono compresi nel canone mensile da corrispondere. Si tratta di una formula che sta avendo molto successo perché consente di avere meno pensieri e soprattutto di eliminare tutti quelli che sono gli svantaggi relativi all’acquisto di un mezzo di proprietà. Una volta stipulato il contratto, l’auto viene consegnata e si può iniziare ad utilizzarla sin da subito, senza doversi preoccupare delle faccende burocratiche e senza temere guasti o malfunzionamenti. L’importo del canone mensile da corrispondere dipende naturalmente dal modello di auto scelto e dagli eventuali servizi aggiuntivi che si desidera aggiungere al pacchetto. Oggi è possibile anche noleggiare un veicolo a lungo termine senza alcun anticipo, il che è un grande vantaggio se non si ha liquidità.

Quali sono i vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Come abbiamo accennato, oggi sono sempre di più le persone che optano per questa formula anziché acquistare un veicolo di proprietà e di buone ragioni per farlo effettivamente ce ne sono diverse. Innanzitutto, noleggiando un’auto a lungo termine non si è costretti a chiedere un finanziamento in banca perché non si devono anticipare somme ingenti e non ci sono costi extra da mettere in preventivo. L’assicurazione è compresa nel canone, così come la manutenzione e questo è un grande vantaggio perché si può avere il quadro completo di quanto si spenderà per l’auto. Se invece acquistiamo un veicolo di proprietà dobbiamo considerare a parte anche tutti questi costi (Rc auto, cambio gomme, eventuali manutenzione straordinarie, ecc.). I vantaggi del noleggio a lungo termine però non finiscono qui! Quando infatti acquistiamo un veicolo di proprietà dobbiamo sempre considerare che entro pochissimo tempo il suo valore inizia a calare vertiginosamente. Questo significa che se intendiamo rivendere l’auto dopo qualche anno inevitabilmente perdiamo diversi soldi perché si sarà svalutata moltissimo, anche se in ottime condizioni. Con il noleggio a lungo termine non c’è nemmeno questo problema e si può sostituire il proprio veicolo alla scadenza del contratto, avendone sempre uno nuovo a disposizione.

