Buccinasco. Confermata la disinfestazione nella zona di via Morandi

Questa mattina, lunedì 15 luglio dalle ore 10.30, è confermato il secondo intervento antizanzare su indicazione di ATS Milano Città Metropolitana, a seguito della segnalazione di un caso di infezione da Dengue. Sarà posticipato solo in caso di pioggia abbondante

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 luglio 2019 – Come da programma, anche questa mattina, lunedì 15 luglio, dalle ore 10.30 sarà effettuato un intervento (il secondo) di disinfestazione antizanzare adulticida e

lavarticida in via Morandi e nelle zone limitrofe per un raggio di 300 metri, su indicazione di ATS

Milano Città Metropolitana in seguito alla segnalazione di un caso di infezione da Dengue. Sarà

eventualmente posticipato solo in caso di pioggia abbondante.

Si invitano dunque i residenti a consentire l’ingresso della ditta specializzata nei giardini privati e

condominiali e a seguire, in via precauzionale, i comportamenti indicati nell’ordinanza firmata dal

sindaco Rino Pruiti nei giorni scorsi: tenere chiuse porte e finestre per la durata dell’intervento,

non accendere l’aria condizionata, tenere al chiuso gli animali domestici.

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, è sufficiente lavare abbondantemente la

parte interessata con acqua e sapone.

V.A.