Ceriano – Un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli

Disegni ispirati dalla musica e lezioni di scultura con l’artista Simona Bocchi

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 luglio 2019 – Gli asili nido del territorio sono stati teatro di un interessante esperimento sociale attraverso un laboratorio creativo per bambini curato dall’artista Simona Bocchi.

All’asilo nido e scuola dell’infanzia Papaciotti e all’asilo nido Pianeta Coccole di Vichi l’artista–scultrice ha invitato i bambini a vivere un’esperienza di “disegno onirico”.

Attraverso l’ascolto di musica introspettiva i bambini hanno potuto realizzare elaborati grafici, in massima libertà e spontaneità. Questo tipo di esperienza è stata già proposta ai bambini indiani nel loro Paese, dove Simona ha lavorato a lungo. Le valutazioni che emergeranno, dal confronto dei due popoli, saranno pubblicate in un libro che Simona sta terminando di scrivere.

I bimbi dell’asilo nido e scuola dell’Infanzia Papaciotti e dell’asilo nido Gli Anatroccoli, inoltre, hanno potuto fare un’esperienza pratica di manipolazione dell’argilla attraverso l’ispirazione fornita dall’artista che, mentre raccontava il suo viaggio creativo, ha saputo coinvolgere i bambini ad un approccio espressivo plastico. “Ringrazio tutte le insegnanti per la disponibilità dimostrata e l’attenzione ai valori fondamentali dell’anima che tutti i giorni dimostrano” -ha commentato l’artista Simona Bocchi al termine dell’esperienza. Un ringraziamento per il successo dell’iniziativa è stato espresso poi dalle insegnanti che si sono dimostrate molto soddisfatte e entusiaste dell’attività proposta.

La stessa scultrice sta inoltre portando avanti un nuovo progetto promosso dall’Amministrazione comunale per il coinvolgimento di bambini e ragazzi di tutte le scuole cerianesi, dai nidi alla secondaria di primo grado, che potranno assistere a vere e proprie lezioni “sul campo”, durante le quali l’artista realizzerà una sua nuova opera negli spazi del magazzino comunale di via Battisti, illustrando ai visitatori le tecniche utilizzate e le modalità di intervento sui materiali.

