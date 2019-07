Epilatori a luce pulsata: funzionano veramente?

Milano, 15 luglio 2019- Gli epilatori a luce pulsata di cui si sente parlare spesso negli ultimi anni sono caratterizzati dalla tecnologia Intense Pulse Light (IPL), che prevede l’emissione di impulsi luminosi ad alta intensità. Ma come funzionano esattamente questi apparecchi? Di fatto, l’energia luminosa va a colpire le cellule cromofore del pelo, ovvero quelle che determinano la melanina. In questo modo si genera del calore, che brucia il pelo fino alla radice, rendendolo inattivo.

Questo tipo di epilazione è indolore, anche perché la luce pulsata agisce in profondità mantenendo la pelle inalterata. Tuttavia, è bene sottolineare che prima di procedere con questo tipo di trattamento è necessario tenere in considerazione il fototipo cutaneo, che può variare in base al tipo di abbronzatura. Infatti, se la cute è troppo scura l’IPL non funziona bene ed aumenta il rischio di andare incontro ad arrossamenti ed irritazioni.

Non bisogna dimenticare di valutare, però, anche il colore e le dimensioni dei peli, poiché la peluria eccessivamente chiara e fine non viene colpita dal fascio luminoso. Infine, è fondamentale considerare lo stato della cute, per il semplice fatto che non è possibile procedere con la luce pulsata in caso di lesioni o alterazioni.

Come scegliere un epilatore IPL?

In commercio è possibile trovare una vasta gamma di modelli di epilatori a luce pulsata. Ciò vuol dire avere maggiori possibilità di scelta, ma anche correre il rischio di non sapere come muoversi. Di fatto, per evitare di commettere errori, è fondamentale valutare alcuni aspetti fondamentali. Prima di tutto è bene considerare la quantità di impulsi luminosi disponibili.

Ma non è sufficiente: è indispensabile anche valutare l’intercambiabilità della testina, poiché da questa dipende l’ampiezza del fascio luminoso, nonché la velocità complessiva dell’operazione di depilazione. Non bisogna dimenticare, poi, di prendere in considerazione i sensori, come quello che permette il riconoscimento del colore delle pelle e quello di sicurezza.

Infine, importante da valutare è anche la marca, soprattutto se si punta alla qualità, poiché è sinonimo di garanzia, come gli epilatori a luce pulsata Imetec, che sono in grado di assicurare sempre prestazioni eccellenti. In passato, questi apparecchi si potevano trovare solo nei saloni di bellezza, poiché avevano un costo elevato. Fortunatamente oggi non è più così.

Quali sono i campi di utilizzo della luce pulsata?

La luce pulsata non viene utilizzata solo per favorire l’eliminazione dei peli superflui o ritenuti tali. Infatti, è indicata anche per la rimozione delle macchie scure della pelle, per contrastare le vene varicose in corrispondenza delle gambe e per contrastare l’acne. Tuttavia, questi apparecchi sono indicati anche per il ringiovanimento cutaneo, che prevede la riduzione delle rughe, la diminuzione delle lentiggini ed il rassodamento della cute.

In questi casi, però, è sempre meglio farsi seguire da un dermatologo, in modo da avere la certezza di non commettere errori e di non stressare troppo la pelle. Ovviamente, come nel caso della depilazione è necessario avere un po’ di pazienza, poiché i risultati non sono immediati, ma cominciano ad essere visibili solo dopo alcune sedute.

L. M.