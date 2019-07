(mi-lorenteggio.com) Assago, 15 luglio 2019 – Il 16 luglio il Milano Latin Festival dedica la giornata all’Anno Internazionale delle Lingue Indigene e a tutti coloro che lottano per difendere la propria identità. Si terrà la Conferenza Magistrale “La visione dei vinti della Conquista del Messico” nell’anno del V Centenario dell’arrivo di Hernàn Cortés, a cura del Professore Antonio Aimi dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Straniere Comparate. Antonio Aimi è un americanista che lavora all’interpretazione delle fonti delle culture precolombiane nell’area di intersezione di diverse discipline (antropologia, storia, storia della letteratura, estetica). Dopo una prima ricerca di etno-medicina in Perù, ha studiato i reperti amerindiani delle collezioni eclettiche del XVI-XVII secolo, ha avuto la curatela di mostre etnografiche e archeologiche, ha studiato il linguaggio figurato delle sculture delle culture protoclassiche del Messico occidentale e i problemi posti recentemente in Europa dal ripensamento dei musei di etnografia e di arte.

Relatori invitati alla Conferenza:

Eva Chuquimia Mamani, Console Generale dello Stato Plurinazionale della Bolivia a Milano, illustrerà il programma che stanno portando avanti i governi per proteggere i diritti delle popolazioni indigene; Angel Polivio Gualán Gualàn, Viceconsole del Consolato Generale dell’Ecuador a Milano, parlerà dell’Importanza delle lingue indigene per lo sviluppo, la pace e la riconciliazione; la dott.ssa Maria Luisa Corno, esperta di storia del Guatemala, terrà una conferenza su “Le 22 lingue maya del Guatemala: origini, diversità e prospettive”. Il programma completo dell’evento su https://www.milanolatinfestival.it/16-luglio-2019-giornata-dedicata-allanno-internazionale-delle-lingue-indigene-conferenza-prof-antonio-aimi/

Secondo l’UNESCO circa il 40% di quasi 7.000 lingue correntemente parlate nel mondo sono in pericolo. La maggior parte delle lingue a rischio sono quelle indigene e questo compromette le rispettive culture e la loro esistenza. Per attirare l’attenzione sulla scomparsa delle lingue indigene e sulla necessità di preservarle, ravvivarle e promuoverle sia a livello nazionale che internazionale, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2019 l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene. UNESCO è a capo dell’Anno, insieme al Segretariato del Forum Permanente sulle Questioni Indigene, all’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani, il Dipartimento di Global Communication e altri partner tra cui i governi di Australia, Bolivia, Canada, Ecuador, Estonia, Francia, Gambia e Arabia Saudita. Gli eventi mondiali programmati per l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene, fra i quali si trova anche la Quinta Edizione del Milano Latin Festival e in particolare la giornata del 16 luglio, si possono trovare sul sito ufficiale: https://en.iyil2019.org/events/milano-latin-festival/ .