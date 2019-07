LINEA SARONNO-COMO: 4 MILIONI PER ELIMINARE 3 PASSAGGI A LIVELLO A ROVELLASCA E LOMAZZO, LAVORI IN AUTUNNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2019 – La Giunta regionale lombarda, su

proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e

Mobilita’ sostenibile Claudia Maria Terzi ha approvato uno

stanziamento di 4 milioni di euro per cofinanziare

l’eliminazione di 3 passaggi a livello nel Comuni di Lomazzo e

Rovellasca (Como), sulla linea ferroviaria Saronno-Como di

FerrovieNord. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 5

milioni di euro. Il Comune di Rovellasca contribuira’ con il

milione rimanente.

TERZI: INTERVENTO FONDAMENTALE PER IL TERRITORIO – “Sopprimere i

passaggi a livello – ha spiegato Terzi – significa incidere

positivamente sulla qualita’ del servizio ferroviario e

migliorare la viabilita’ locale, ponendo fine a cesure

penalizzanti. Per questo abbiamo deciso di cofinaziare all’80

per cento un intervento fondamentale per il territorio. E’ un

impegno significativo, che si aggiunge al lavoro che stiamo

portando avanti per efficientare ulteriormente la rete di

pertinenza regionale gestita da FerrovieNord”.

TURBA: OPERE MIGLIORERANNO QUALITA’ DELLA VITA DEI CITTADINI –

“Ancora una volta – ha aggiunto il sottosegretario alla

Presidenza della Regione Lombardia Fabrizio Turba – confermiamo

l’impegno e l’attenzione riservata al territorio comasco con

importanti investimenti che sicuramente miglioreranno la qualita’

della vita dei cittadini e il sistema dei trasporti. Opere

necessarie, attese da anni e che vedono ora attuazione grazie

all’impegno economico di Regione Lombardia e al costante e a

volte silenzioso ma concreto lavoro della Giunta Fontana”.

SOTTOPASSO E PISTA CICLOPEDONALE – La delibera approva lo schema

di convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune

di Lomazzo, Comune di Rovellasca e FerrovieNord per la

realizzazione delle opere sostitutive di 3 passaggi a livello:

due nel Comune di Rovellasca (via XX Settembre e via Carso) e

uno nel Comune di Lomazzo (via Dante). Sara’ realizzato un

sottopasso veicolare in localita’ Manera comprensivo di una pista

ciclopedonale in sede protetta, oltre alla creazione di un nuovo

accesso dotato di rampe di connessione al sottopasso pedonale

della stazione di Rovellasca-Manera al fine di facilitare gli

spostamenti delle persone con mobilita’ ridotta. Secondo il

cronoprogramma, i lavori inizieranno nell’autunno 2019 e

dureranno un anno.

Redazione