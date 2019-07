MODA E DESIGN, REGIONE LOMBARDIA STANZIA 1 MILIONE DI EURO PER SOSTENERE LE START UP

L’ASSESSORE MAGONI: “VALORIZZIAMO CREATIVITA’ TIPICA LOMBARDA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2019 – Una dotazione finanziaria di 1 milione

di euro a sostegno delle start up del settore moda e design che

hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e

attrezzature per consolidare la propria attivita’.

La misura riguarda anche le spese per l’acquisizione di servizi

finalizzati alla loro promozione, alla digitalizzazione e

all’incubazione e accelerazione.

Sono questi gli aspetti principali del bando “New Fashion &

Design”, i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta

regionale su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda, Lara Magoni.

MODA E DESIGN SETTORI TRAINANTI – “Regione Lombardia – dice

l’assessore Magoni – crede molto in due settori, la moda e il

design, trainanti per l’economia nazionale e lo fa con una

misura che intende valorizzare le piccole e medie imprese che

rappresentano la spina dorsale del comparto. La Lombardia,

grazie ai suoi territori e alla dinamicita’ dell’economia locale,

rappresenta un vero e proprio ‘hub del design’: mantenere l’alto

livello tecnologico e creativo del tessuto produttivo regionale,

permettera’ alle nostre aziende di primeggiare e rimanere

concorrenziali in un ambito particolarmente competitivo”.

INTERVENTI AMMISSIBILI – Sono considerati ammissibili gli

interventi per il consolidamento della propria attivita’

effettuati dal 1° gennaio 2019 alla data di apertura dello

sportello per la presentazione delle domande. Per quanto

concerne la “Linea A”, che riguarda gli investimenti, gli

interventi possono essere relativi a: ammodernamento della sede

dell’impresa; potenziamento delle strumentazioni e dotazioni

tecnologiche al fine di rendere le start up piu’ competitive nel

settore di riferimento.

Per la Linea B (spese correnti), gli interventi concernono:

servizi finalizzati alla promozione e al marketing; servizi

volti alla digitalizzazione dei processi e dei canali di

vendita; servizi di incubazione e accelerazione.

Ogni impresa potra’ presentare al massimo una domanda a valere su

ciascuna linea di intervento.

TIPO DI AGEVOLAZIONE – L’agevolazione consiste nella concessione

di un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento delle

spese ammissibili, sino ad un massimo di 30 mila euro.

L’investimento minimo previsto e’ di 15 mila euro.

SOGGETTI BENEFICIARI – I soggetti beneficiari sono le piccole e

medie imprese costituite da non piu’ di 48 mesi con sede

operative in Lombardia rientranti nei seguenti codici ATECO

2007:

C13 – Industrie tessili;

C14 – Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di

articoli in pelle e pelliccia C15 – Fabbricazione di articoli in

pelle e simili;

C16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero,

esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e

materiali da intreccio;

C23 – Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di

minerali non metalliferi;

C27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed

apparecchiature per uso domestico non elettriche;

C31 – Fabbricazione di mobili;

C 32.1 – Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli

connessi; lavorazione delle pietre preziose;

32.50.4 – Fabbricazione di lenti oftalmiche;

32.50.5 – Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi

tipo; montatura in serie di occhiali comuni.

Redazione